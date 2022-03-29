Как рублю удалось вырасти к доллару. И каким курс будет дальше

Российский рубль, на прошлой неделе начавший восстанавливать позиции по отношению к доллару и евро, продолжает расти. По мнению экспертов, этому способствует решение отказаться от расчетов за российский газ в иностранных валютах. Во вторник на новостях об итогах российско-украинских переговоров в Стамбуле курс доллара впервые с 25 февраля падал ниже 83 рублей, евро — ниже 93 рублей. Что будет с российской валютой дальше — в материале «Газеты.Ru».

Как начиналось падение

Курсы доллара и евро резко взлетели по отношению к рублю после начала российской спецоперации на Украине и введения санкций против РФ. В ходе торгов на бирже стоимость американской валюты поднималась до 120 руб., валюты еврозоны — до 127 руб. «Серьезный удар для Германии»: откажется ли ФРГ от российского газа к 2025 году Планы главы концерна E.ON Леонарда Бирнбаума об отказе от российского газа к 2025 году могут столкнуться... 29 марта 16:17

На прошлой неделе ситуация на биржах начала меняться после новости о переводе расчетов по газовым контрактам в рубли, российская валюта закрепилась ниже отметки в 100 руб. за доллар. Во вторник, 29 марта, курс доллара в ходе торгов опустился ниже 83 руб. впервые с 25 февраля. На 15:57 мск доллар стоил 82,95 руб., что на 7,57% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По данным на 18:35 мск, курс доллара замедлил снижение до 85,39 руб., курс евро снижался до 94,2 руб.

Центробанк понизил официальный курс доллара на среду, 30 марта, до 86,28 руб., курс евро — до 96,01 руб.

Что предпринимали ЦБ и Минфин

Банк России 28 февраля резко повысил ключевую ставку с 9,5 до 20%, чтобы стабилизировать обстановку и защитить сбережения россиян от обесценивания. Это рекордное повышение показателя как по конечному значению (20% — самая высокая ключевая ставка за все время ее существования), так и по предпринятому шагу — ставка выросла больше чем в два раза. Зачем ЦБ обязал банки выплачивать в рублях доход с валютных вкладов Клиенты российских банков до 9 сентября 2022 года могут снять проценты по валютным вкладам... 29 марта 15:58

18 марта ЦБ сохранил ставку на прежнем уровне, предупредив, что «российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки», которая будет сопровождаться «временным периодом повышенной инфляции». Регулятор надеется, что в 2024 году инфляция составит 4%. Нового прогноза по инфляции на 2022-й ЦБ пока не представил, но, по мнению аналитиков, она может разогнаться до 20%.

Кроме того, регулятор запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги. Брокерам предписали направить в ЦБ отчет о приостановке операций в течение пяти рабочих дней. Предписание ЦБ должно сократить вывод капитала из страны, так как нерезиденты больше не могут продавать акции и облигации за рубли и обменивать их на валюту.

Еще одной мерой для стабилизации курса рубля стало решение Минфина от 28 февраля об обязательной продаже 80% валютной выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров. Требование задним числом распространили на валютную выручку за первые два месяца года (с 1 января по 28 февраля). Как подсчитали аналитики «ВТБ Капитала», если мера будет действовать до конца года, сумма обязательной продажи валютной выручки превысит $400 млрд.

На курс доллара и евро также повлияло решение от 23 марта перевести газовые контракты на рубли, президент Владимир Путин потребовал реализовать переход до 31 марта.

Новый вариант сырьевых расчетов коснется «недружественных стран», в список которых вошли США, Канада, Япония и европейские страны.

Несмотря на то, что и страны G7, и Евросоюз уже заявили, что не согласны расплачиваться рублями, в Кремле настаивают на своем и разрабатывают «понятную и выполнимую» схему оплаты в российской валюте. «[Зарубежные] компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и абсолютно изменившуюся обстановку, которая, собственно, возникла в условиях экономической войны, которую ведут против Российской Федерации», — прокомментировал сегодня ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как может поменяться курс

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что отказ от долларовых контрактов и переход на рублевые и дальше будет помогать рублю расти. Кроме того, российскую валюту могут сделать сильнее низкий импорт, высокие цены на сырьевых рынках, «заморозка» торгов на бирже РФ для нерезидентов и сокращение перетока иностранных валют. Голубые фишки в минусе: как прошли торги на Мосбирже после очередных послаблений На Мосбирже 28 марта прошел первый полноценный торговый день после длительного перерыва... 28 марта 19:43

Доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб отметил, что рынок проигнорировал заявления G7 и ЕС об отказе платить в рублях. «Слова — это слова, а есть реальные экономические отношения… Если такая тенденция будет складываться, то придется нашим западным партнерам, хочешь — не хочешь, приобретать рубли и рассчитываться ими. А это — один из факторов тех настроений, которые приводят к укреплению российской валюты», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

С ним согласился председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко: «Сейчас мы бодаемся: мы говорим: «Платите рублями», они будут говорить: «Не будем». Чем закончится эта история, сказать сложно. Но если взять за индикатор поведение рубля, то основная масса инвесторов верит в то, что Европа начнет платить так, как мы хотим».

Инвестстратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов полагает, что если России удастся убедить европейцев рассчитываться за газовые поставки рублями, доллар может закрепиться на отметке 85-90 рублей. «Мы видим, что геополитические риски по-прежнему большие. Есть также риски введения новых санкций, поэтому возвращение показателей рубля к уровню февраля этого года я не прогнозирую», — сказал эксперт «Коммерсанту».

По мнению ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова, рубль вполне может вернуться к уровням, которые наблюдались до нынешнего геополитического кризиса, в случае улучшения ситуации во внешней политике и при отказе от хранения резервов в долларах и евро. Без внешнего давления рубль мог бы торговаться на уровне 55–65 за доллар, а перевод экспорта на рубли вполне способен вернуть курс к значениям около 70 руб. за доллар, считает Кочетков. Пока же, по его мнению, можно ожидать лишь стабилизации курса в районе 80-90 руб. за $1.