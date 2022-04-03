Ужесточение санкций. Евросоюз обсудит введение эмбарго на российский газ

Поставки энергоресурсов станут частью обсуждения на уровне ЕС относительно того, что еще возможно сделать для ужесточения санкций в отношении России. Об этом сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. Соответствующие консультации могут начаться уже 4 апреля. В свою очередь, власти Словакии выразили готовность платить за газ в рублях, как того требует Москва. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Европейский союз должен обсудить введение запрета на поставки российского природного газа — с соответствующей позицией в воскресенье, 3 апреля, выступила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. В эфире телеканала ARD она сообщила, что в ближайшее время «произойдет обмен мнениями на уровне ЕС касательно того, что еще возможно сделать» относительно усиления санкций против России. В Словакии готовы платить за газ рублями Глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик в эфире Словацкого ТВ заявил, что поставки газа в страну... 03 апреля 15:55

«Евросоюз должен обсудить введение запрета на импорт российского газа. Должна быть реакция. Такие действия не должны оставаться без ответа», — указала Ламбрехт.

Она добавила, что Германия продолжит проверять поставки запрошенного Украиной оружия. Глава минобороны ФРГ также отвергла утверждения о том, что немецкие власти якобы слишком долго рассматривали этот вопрос. «Не может быть, чтобы все стояло на месте», — заявила она, добавив, что оружие будет поставляться «последовательно и непрерывно».

Ужесточение санкций

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее потребовал от стран G7 немедленно ввести новые санкции против России. «А именно: эмбарго на российскую нефть, газ, уголь; закрытие всех портов для российских судов и товаров; отключение всех российских банков от SWIFT. В Еврокомиссии оценили возможность замены российского газа Для сокращения зависимости от российского газа Евросоюзу требуется 50-60 млрд кубических метров газа... 03 апреля 23:34

Я требую новых разрушительных санкций «Большой семерки» уже сейчас», — указал он.

О том, что власти Германии уже 4 апреля намерены начать обсуждение с партнерами вопроса об ужесточении антироссийских санкций, сообщал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Как отметил, в свою очередь, вице-канцлер — министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, «настало время для новых ограничений против Москвы».

Усиление ограничительных мер в отношении РФ и еще большую поддержку Украине в вопросах обороны анонсировала и глава МИД ФРГ Анналена Бербок. «Настало время для новых ограничений против Москвы». ЕС ужесточит санкции ЕС ужесточит санкции против России, а также окажет еще большую поддержку Украине, об этом заявила министр... 03 апреля 18:49

Газ за рубли

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели четыре пакета санкций против российских физических и юридических лиц. Кроме того, примерно половина — или около $300 млрд — золотовалютных резервов России оказались заморожены.

На этом фоне президент РФ Владимир Путин поручил перевести торговлю газом с «недружественными странами» на рубли. Эти условия готовы выполнять, в частности, в Братиславе, утверждает вице-премьер — министр экономики Словакии Рихард Сулик. «Зависит от России, что будет дальше». Блинкен назвал условия отмены санкций Цель санкций в отношении Москвы — изменить поведение России, заявил госсекретарь США Энтони... 04 апреля 00:32

«Если поставлено условие платить рублями, то давайте платить в рублях», — заявил он в беседе с газетой Pravda. Сулик отметил, что Словакия уже оплатила последний счет-фактуру за поставки газа из РФ, следующий срок оплаты — 20 мая. За это время власти республики должны решить вопрос об оплате в рублях.

Сулик подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы в Словакию перестал поступать газ — Россия на 85%-87% обеспечивает потребности страны в природном газе.

Для сокращения зависимости от российского газа Евросоюзу требуется 50-60 млрд куб. м газа из других источников — такие данные ранее приводил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович. Брюссель изучит вопрос долгосрочных газовых контрактов с Россией, но ликвидировать зависимость от топлива из России будет непросто, признавал пресс-секретарь ЕК Тим Макфи.