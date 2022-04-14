«Москве стоит на пару недель перекрыть вентиль». Чем грозит газовый спор ЕС и России

Еврокомиссия сочла рублевую оплату за газ нарушением антироссийских санкций. Пока преждевременно говорить о появлении в ЕС лагерей сторонников или противников нового механизма закупок у Москвы, считают эксперты. Формирование четкой позиции частных трейдеров стоит ожидать не раньше конца апреля. Поэтому власти ЕС, скорее всего, попросят «Газпром» отсрочить рублевую оплату как минимум до мая.

Ожидаемая позиция

Еврокомиссия (ЕК) признала указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях нарушением санкций Евросоюза. Как считают в Брюсселе, изменение механизма сырьевых закупок создает «новые правовые обстоятельства», при которых Россия будет контролировать транзакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу. Данный механизм будет нарушать «ограничительные меры» Евросоюза по отношению к российскому ЦБ, сообщает Bloomberg.

Новый механизм оплаты российского газа для «недружественных» стран подразумевал открытие валютных счетов (один — в иностранных валютах, другой — рублевый) в «Газпромбанке». Российский банк должен был получить от европейских закупщиков оплату в евро или долларах, после чего конвертировал бы зарубежную валюту в рубли через Московскую биржу.

Таким образом, формально европейские контрагенты продолжили бы платить за российский газ в зарубежной валюте, что не нарушало бы контрактные обязательства сторон. Однако до недавнего времени лишь несколько стран ЕС допустили возможность подобного подхода оплаты за российское сырье. В их числе — Венгрия и Словакия, которые сильно зависят от поставок газа из Москвы.

При этом ведущие экономики Евросоюза пока намеренно заняли выжидательную позицию. В этом плане жесткая позиция ЕК на самом деле мало что меняет в общей картине — она носит чисто рекомендательный характер. Многое будет зависеть от промышленного лобби, которое неоднократно предупреждало о рисках при отказе от российского газа.

Сторонники рублевой оплаты

Говорить о формировании в ЕС лагерей сторонников и противников рублевой оплаты за газ пока преждевременно. Да, в Венгрии и Словакии допустили возможность изменения механизма закупок российского сырья. Однако их доля в общем объеме поставок «Газпрома» в Европу сильно уступает долям Германии, Италии и Франции, подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

По объемам импорта российского газа Будапешт и Братислава не вошли даже в первую десятку. В 2021 году Венгрия закупила у России 5,9 млрд кубометров газа, доля Словакии — еще меньше. Для сравнения, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в европейские страны в прошлом году было отправлено 140 млрд природного сырья.

«Австрия, Венгрия и Германия выступили против эмбарго на российский газ. Из этих стран только Будапешт допустил возможность рублевой оплаты за сырье. В австрийском и немецком минэкономики заявили, что продолжат платить за газ в евро. Сроки первых платежей приближаются. Вполне возможно, что Вена и Берлин обратятся в «Газпром» с просьбой отсрочить рублевую оплату как минимум до мая», — предположил Громов.

В 2021 году Германия установила рекорд по импорту сырья из Москвы, вплотную приблизившись к уровню 50 млрд кубов, Италия за это время приобрела порядка 20 млрд кубов, Франция — 11,5 млрд. Именно от позиции этих стран во многом будет зависеть будущее рублевой оплаты за российский газ в ЕС, резюмировал Громов.

Неопределившиеся

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник напомнил о масштабном промышленном лобби в ведущих экономиках ЕС, которое вполне способно изменить расклад сил между сторонниками и противниками рублевой оплаты.

«В Восточной Германии, на севере Италии и во Франции растет обеспокоенность промышленных концернов по поводу возможной остановки прокачки российского газа. Отказ стран от рублевой оплаты фактически приведет к перекрытию вентилей. Химический гигант BASF уже заявил о риске крупнейшего с 1945 года кризиса в ФРГ при таком раскладе. Поэтому я бы не стал исключать возможного пересмотра позиции Берлина, Рима и Парижа в пользу «Газпрома», — отметил эксперт.

В свою очередь, Громов призвал не делать преждевременных выводов касательно позиций ведущих покупателей российского газа в Европе.

«От Франции мы не услышим каких-либо высказываний на эту тему вплоть до окончания президентских выборов 24-го числа. Любой шаг в сторону может стоить Макрону президентского кресла. В Германии также заняли осторожную позицию, а Италия традиционно дождется мнений ведущих экономик ЕС по этому вопросу, и только потом присоединится к этой позиции», — объяснил Громов.

Противники

Выявить противников рублевой оплаты за газ в Европе — задача намного проще, чем искать сторонников таких изменений в механизме сырьевой оплаты. К числу «реакционеров» здесь традиционно можно причислить Польшу, которая отказалась пролонгировать долгосрочный контракт с «Газпромом» после 2022 года, и прибалтийские страны — Литву, Эстонию и Латвию, отметил Пасечник. «Ситуация взрывоопасная»: что будет с ЕС при отказе от рублевой оплаты за газ На начало апреля в подземных газовых хранилищах Европы осталось порядка 30 млрд кубов топлива... 04 апреля 19:51

Однако, по его словам, России не стоит переживать за отказ этих государств от рублевой оплаты за газ. Их доля в совокупном сырьевом экспорте Москвы в Европу — очень небольшая. На Варшаву в 2021 году пришлось чуть больше 10 млрд кубов, на Вильнюс — порядка 2,5 млрд, еще меньше российского природного газа купили Рига и Таллинн. В то же время Москве не стоит беспокоиться по поводу возможной волны судебных разбирательств с европейскими контрагентами.

«В Европе вовсю идет санкционный беспредел, понятия права в его привычном виде сейчас вообще не существует. Судебные иски надо подавать не европейцам, а российскому ЦБ, у которого «украли» $300 млрд золото-валютных резервов. Или «Газпрому», у которого под внешнее управление власти Германии забирают «дочки». Чтобы охладить пыл противников рублевой оплаты за российский газ Москве следовало бы на две-три недели перекрыть вентиль. Тогда в Риме и Берлине запели бы совсем по-другому», — предположил Пасечник.

В то же время Громов отметил, что в случае судебных исков европейских контрагентов к «Газпрому» далеко не ясно, на какую сторону встанут юристы Стокгольмского арбитража.

По его словам, России ни в коем случае не стоит ставить ультиматумов — «либо рубли, либо перекрытие вентиля». Такой шаг Москвы может быть расценен как прямое нарушение контрактных обязательств.

«Предложенный Россией механизм перехода на газовую оплату в рублях не является существенным нарушением действующих сырьевых соглашений. Но причиной обращения европейских контрагентов в суды может стать одна простая деталь. Любые контрактные изменения решаются на двусторонней основе, этот пункт никто не отменял. Во избежание волны судебных разбирательств Москве нужно дать время европейским партнерам. Отсрочка рублевых платежей стала бы для всех сторон идеальным компромиссом», — заключил Громов.