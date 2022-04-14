«Полный контроль России». Европу предупредили о рисках покупки газа в рублях

Еврокомиссия предупредила страны — члены ЕС, что требование России об оплате поставок газа в рублях нарушает санкции, введенные Евросоюзом в отношении Москвы. Согласно анализу ЕК, новая схема расчетов передаст России контроль над обменным курсом валют, которым Москва сможет манипулировать в своих интересах. В структуре ЕС считают, что механизм передаст полный контроль властям РФ над сделками по продаже газа.

Еврокомиссия представила анализ указа президента РФ Владимира Путина о расчетах за газ в рублях и предупредила страны — члены ЕС, что выполнение требований Москвы нарушит санкции, введенные после начала военной операции на Украине, сообщает агентство Bloomberg. «Нет ничего железобетонного». Песков допустил, что решение об оплате газа в рублях отменят Решение о расчетах с «недружественными» странами за газ в рублях может быть отменено... 01 апреля 17:50

«Указ Путина существенно меняет процедуру и создает новую правовую ситуацию. Данный механизм будет нарушать ограничительные меры, которые Евросоюз принял против российского правительства, Центробанка», — отмечается в предварительном юридическом анализе Еврокомиссии.

В ЕК считают, что новая процедура оплаты «передаст полный контроль российскому государству» в отношении того, когда сделка по приобретению газа будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств.

Кроме того, расчеты за газ в рублях дадут Москве возможность регулировать обменный курс в своих интересах, считают в Еврокомиссии.

31 марта Путин подписал указ о переводе расчетов за природный газ с «недружественными» странами на рубли. Согласно документу, покупатели российского газа обязаны открыть рублевый и валютный счета в Газпромбанке для оплаты поставок с 1 апреля. Оплата за газ будет производиться с помощью перевода евро или долларов на валютный счет. Затем банк сможет продать эту валюту на Московской бирже и зачислить полученные рубли на рублевый счет покупателя газа. Когда средства от продажи валюты зачислят на рублевый счет поставщика, открытый в том же банке, газ будет считаться оплаченным.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Лидеры стран ЕС неоднократно заявляли, что выступают против оплаты российского газа в рублях. В частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение Путина попыткой обойти санкции Евросоюза и заявила о рисках, которые новая схема оплаты создает для европейских компаний. В ответ на это в Кремле заявили, что Россия «благотворительностью заниматься не намерена» и если нет оплаты, то она не будет поставлять газ.

Кто готов платить в рублях?

Пока в Евросоюзе нет единства как относительно перехода на новую схему расчета, так и введения запрета на поставки газа из России. Многие страны заявили, что не будут менять валюту оплаты, однако есть и те, кто готов платить за газ в рублях согласно требованиям России. В конечном итоге решение о том, как оплачивать поставки, будут принимать компании, приобретающие российский газ. «Максимально безболезненно». Как будет работать новая схема оплаты за российский газ Новая схема оплаты за российский газ в рублях для европейских контрагентов очень выгодна... 01 апреля 19:10

Среди стран ЕС однозначно готовность платить за газ в рублях выражает только Венгрия. Глава МИД страны Петер Сийярто считает, что введение нового порядка расчетов не будет нарушением санкций Евросоюза. Одновременно правительство Венгрии выступает против введения эмбарго на поставки российских нефти и газа, поскольку они играют чрезвычайно важную роль для экономики страны.

Премьер Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что 85% всего потребляемого в Венгрии газа поступает из России, 85% венгерских домохозяйств используют газ, а топливо в стране производится из нефти, 64% которой также поставляет Россия.

Словакия, которая приобретает у России 85–87% используемого в стране природного газа, также заявила о необходимости выполнить условие России по оплате поставок рублями. При этом вице-премьер Словакии Рихард Сулик осудил требование Москвы платить за импорт газа в рублях, назвав его нарушением существующих договоров.

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12 апреля министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил в интервью «Известиям», что конструктивно настроенные страны изучают возможность оплаты в рублях. По словам министра, такая форма расчета никак не увеличивает затраты покупателей.

«Нужно также иметь в виду, что другие игроки не могут сегодня обеспечить замену российскому газу ни по объемам, ни по наличию соответствующей инфраструктуры», — подчеркнул Шульгинов.

Он также заявил, что Россия ведет переговоры с компаниями и странами, которые рассматривают возможность расчета в рублях.

Кто поставит энергоресурсы вместо России?

Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что страна готова заменить российские энергоресурсы в ЕС и может играть центральную роль в обеспечении западных стран энергоресурсами. «Германия не будет платить за газ в рублях». ФРГ вводит чрезвычайный план Власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа. Как заявил... 30 марта 13:46

Глава государства перечислил три области, в которых Колумбия будет готова увеличить производство: традиционная добыча нефти и газа, возобновляемые источники энергии, такие как чистый водород, и уголь.

«Колумбия сегодня может увеличить добычу угля. <...> У нас одни из самых больших ресурсов в мире, и мы не используем их», — сказал Дуке.

Он также сообщил по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что Колумбия нарастит поставки угля в Германию.

Евросоюз в рамках пятого блока санкций согласовал полное эмбарго на поставки угля из России. Ограничения на другие энергоносители в этот пакет санкций не вошли. 11 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что обсуждения об эмбарго на российские газ и нефть еще продолжаются.

Доходы России от продажи нефти и газа могут стать рекордными, несмотря на введенные санкции некоторых государств. Как сообщило агентство Bloomberg, в 2022 году Москва может получить почти $321 млрд, если импортеры не введут соответствующее эмбарго. Это более чем на треть превышает показатели 2021 года.