«Германия не будет платить за газ в рублях». ФРГ вводит чрезвычайный план

Власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа. Как заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, страна не будет нарушать контракты и платить за газ в рублях. 31 марта истекает срок, назначенный президентом РФ Владимиром Путиным для перевода расчетов в российскую валюту. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Немецкие власти задействовали чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей из РФ. Об этом в среду, 30 марта, заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Володин: европейцы должны искать рубли, если хотят получать газ Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предложил расширить... 30 марта 14:15

«Со стороны России был ряд заявлений о том, что если этого [оплаты за энергоносители в рублях] не произойдет, то поставки будут прекращены. Чтобы подготовиться к такой ситуации, я сегодня утром объявил о первом уровне предупреждения в рамках газовой директивы», — цитирует его ТАСС.

Чрезвычайным планом предусмотрены три ступени, речь идет о первой из них, пояснил Хабек.

«Она предусматривает мониторинг ситуации», — проинформировал министр, добавив, что на этой стадии в ведомстве создается кризисный штаб.

Также он сообщил, что «в настоящее время проблем с поставками газа не наблюдается». «Тем не менее, мы должны усилить меры предосторожности, чтобы быть готовыми в случае эскалации со стороны России», — указал вице-канцлер ФРГ.

Мониторинг ситуации

«Кризисный штаб анализирует и оценивает ситуацию с поставками, чтобы при необходимости можно было принять дополнительные меры для повышения безопасности поставок», — отметил Хабек. «Мы не должны принимать условия Путина». Как в Германии отнеслись к оплате газа в рублях Минфин Германии рекомендовал компаниям не расплачиваться за газ российскими рублями. Как заявил глава... 25 марта 23:46

Германия не будет платить за поставляемый Россией природный газ в рублях и тем самым нарушать действующие контракты, подчеркнул он.

«Мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам. Я рад, что компании точно так же оценивают ситуацию», — подчеркнул чиновник, напомнив, что страны G7 уже отклонили возможность оплаты за российские энергоресурсы в рублях.

По его словам, безопасность энергоснабжения Германии обеспечена, хранилища газа сейчас заполнены на 25%.

«До сих пор контракты по поставкам соблюдались», — констатировал Хабек, сообщив, что в целях поддержания бесперебойного энергоснабжения «отныне каждый потребитель газа — от бизнеса до частного домохозяйства — также обязан максимально сократить свое потребление».

Рядовые жители Германии, с которыми пообщался корреспондент «Газеты.Ru», уже начали экономить потребляемые ими газ. «Мы, например, купили электрообогреватель, стараемся экономить», — рассказала гражданка РФ Ирина Гёрлиц, проживающая в городе Шортенс. По ее оценкам, промышленность скорее всего пострадает, но большинство немцев готовы к новым ценам, а самым бедным поможет государство. У многих есть камины и дрова, добавила собеседница издания. «Несмотря на инфляцию». Тарифы на ЖКУ не будут повышать больше, чем планировали Минстрой не планирует увеличивать тарифы на ЖКХ выше уже запланированного уровня. Отрабатываются разные... 28 марта 17:55

Как уточнили в министерстве по делам экономики и защиты климата ФРГ, трейдеры и поставщики, операторы магистральных и распределительных сетей принимают «рыночные меры для обеспечения энергоснабжения страны», которые, в частности, включают в себя гибкость при закупках, использование газохранилищ и оптимизацию потоков нагрузки.

Напомним, министр финансов Германии Кристиан Линднер ранее порекомендовал немецким компаниям не расплачиваться за поставки российского газа рублями, как того требует Москва. Такой шаг мог бы послужить укреплению российской валюты — следовательно, и позиций Кремля — указал он.

Газ за рубли

Перевести расчеты за поставки газа в «недружественные страны» на рубли поручил ранее президент РФ Владимир Путин, установив срок для реализации этого шага — до 31 марта. Он пояснил, что Россия откажется принимать оплату «в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва работает над деталями поставок газа за рубли, но в случае отказа Европы от оплаты в российской валюте «Москва не станет заниматься благотворительностью и бесплатно поставлять в Европу газ». Спецоперация России на Украине. 35-й день Идет 35-й день военной спецоперации РФ на Украине. Минобороны РФ сообщило, что за сутки авиация и... 30 марта 14:30

Скорее положительно к этому решению относятся три четверти россиян (76%), выяснил ВЦИОМ. Отрицательные оценки дали 3% респондентов. 16% затруднились ответить, а 5% выразили безразличие к данной инициативе президента.

В ответах на открытый вопрос о возможных последствиях этого решения, по словам социологов, преобладают положительные прогнозы: 27% считают, что оно приведет к укреплению рубля, 7% — к подъему и укреплению экономики, 5% — к независимости от доллара, 4% — к развитию и усилению России и др.

Среди отрицательных последствий участники опроса называли прекращение покупки российского газа (3%), конфликт с другими странами (2%), падение экономики и экономический кризис (2%).

Добавим, что в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров — за счет нефти, удобрений, угля, леса, продовольствия и др.