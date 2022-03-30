30 марта 2022, 08:49 Политика Спецоперация России на Украине. 35-й день Онлайн-трансляция 35-го дня военной спецоперации на Украине Алиса Андреева Слушать Остановить

close 100% Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Идет 35-й день военной спецоперации РФ на Украине. В Киеве заявили, что готовы подписать гарантии безопасности лишь после отвода российских войск. Великобритания сообщила о готовности сыграть роль в предоставлении Украине гарантий безопасности, если получит от Киева соответствующее обращение. Тем временем постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что санкции Запада против России ведут к кризису исторического масштаба. «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях.