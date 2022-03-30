Спецоперация России на Украине. 35-й день

Более 630 человек были за минувшие сутки эвакуированы из Мариуполя в пункт приема беженцев в селе Безыменное в ДНР, рассказали в Штабе территориальной обороны республики.
В ФРГ заявили, что страна не будет нарушать контракты и платить за газ в рублях.
Германия активировала режим раннего предупреждения ЧС «на случай прекращения поставок» газа из России.
Сергей Лавров проинформировал главу МИД Китая Вана И о ходе спецоперации на Украине и динамике переговорного процесса с Киевом. В МИД РФ сообщили, что Лавров и Ван И отметили контрпродуктивный характер санкций против РФ.
Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что британский премьер-министр Борис Джонсон заявил кабинету министров, что хочет поставить Украине «более смертоносные» вооружения.
СК России возбудил уголовные дела по обстрелам территорий ДНР и ЛНР 28-29 марта, в результате которых погибли в общей сложности 10 человек.
Минобороны России показало кадры работы расчетов многофункциональных беспилотников «Орлан-10», выполняющих боевые задачи в ходе военной операции. Они выполняют разведывательные полеты на тактическую глубину в интересах войск для дальнейшей координации и согласования действий различных видов военной техники на определенных участках местности.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров, там, где это выгодно России. В частности, это распространяется на зерно, удобрения, нефть, металлы, лес.
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата «UJ-22 Airborne» ВСУ расчетом ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».
Президент Украины Владимир Зеленский намерен обратиться по видеосвязи к депутатам парламента Австралии 31 марта.
Аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте будут закрыты до 7 апреля.
Москва считает частью информационной войны США утверждения первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман об ответственности российского руководства за продовольственный кризис на Украине и по всему миру, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что влияние ситуации вокруг Украины «ощущается по всему миру». «Из-за российской агрессии у нас проблемы с поставками продовольствия, поскольку на кону стоит экспорт сельскохозяйственной продукции», — сказал глава Госдепартамента, подчеркнув, что «особенно это касается пшена».
Великобритания готова сыграть роль в предоставлении Украине гарантий безопасности, если получит от Киева соответствующее обращение, заявила постпред страны при ООН Барбара Вудворд.
⚡️Подписание соглашения о гарантиях безопасности для Украины возможно только после возвращения российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года, заявил на заседании Совбеза ООН постпред Украины Сергей Кислица.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что веденные Западом против России односторонние санкции ведут к глобальному экономическому кризису исторического масштаба.