Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Украина может начать экспортировать продовольствие... 09:56
Главы МИД РФ и Китая назвали контрпродуктивными санкции США и их... 09:54
В США скончался режиссер «Звездного пути» Марвин... 09:49
Логинов с сотрясением мозга выступит на чемпионате России 09:39
Times: премьер Британии намерен поставить Украине «более... 09:38
Конгресс США изучит слухи об оргиях и употреблении кокаина среди... 09:36
Блогера-миллионника, объявленного в федеральный розыск, задержали... 09:28
Володин: европейцы должны искать рубли, если хотят получать газ 09:27
Минобороны РФ показало кадры работы расчетов БЛА «Орлан-10»... 09:27
Глава МИД КНР заявил, что отношения Китая и России сохранили... 09:09
Политика

Спецоперация России на Украине. 35-й день

Онлайн-трансляция 35-го дня военной спецоперации на Украине

Слушать
Остановить
close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Идет 35-й день военной спецоперации РФ на Украине. В Киеве заявили, что готовы подписать гарантии безопасности лишь после отвода российских войск. Великобритания сообщила о готовности сыграть роль в предоставлении Украине гарантий безопасности, если получит от Киева соответствующее обращение. Тем временем постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что санкции Запада против России ведут к кризису исторического масштаба. «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:57

Более 630 человек были за минувшие сутки эвакуированы из Мариуполя в пункт приема беженцев в селе Безыменное в ДНР, рассказали в Штабе территориальной обороны республики.

9:49

В ФРГ заявили, что страна не будет нарушать контракты и платить за газ в рублях.

Германия активировала режим раннего предупреждения ЧС «на случай прекращения поставок» газа из России.

9:39

Сергей Лавров проинформировал главу МИД Китая Вана И о ходе спецоперации на Украине и динамике переговорного процесса с Киевом. В МИД РФ сообщили, что Лавров и Ван И отметили контрпродуктивный характер санкций против РФ.

9:33

Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что британский премьер-министр Борис Джонсон заявил кабинету министров, что хочет поставить Украине «более смертоносные» вооружения.

9:31

9:25

СК России возбудил уголовные дела по обстрелам территорий ДНР и ЛНР 28-29 марта, в результате которых погибли в общей сложности 10 человек.

9:17

9:08

Минобороны России показало кадры работы расчетов многофункциональных беспилотников «Орлан-10», выполняющих боевые задачи в ходе военной операции. Они выполняют разведывательные полеты на тактическую глубину в интересах войск для дальнейшей координации и согласования действий различных видов военной техники на определенных участках местности.

9:00

В ДНР заявили, что два человека погибли в Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ.

8:54

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров, там, где это выгодно России. В частности, это распространяется на зерно, удобрения, нефть, металлы, лес.

8:51

8:46

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата «UJ-22 Airborne» ВСУ расчетом ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

8:40

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обратиться по видеосвязи к депутатам парламента Австралии 31 марта.

8:32

Аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте будут закрыты до 7 апреля.

8:30

В Сербии выразили готовность стать посредником в диалоге России и Украины.

8:27

В ЛНР заявили, что ВСУ выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску.

8:23

Москва считает частью информационной войны США утверждения первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман об ответственности российского руководства за продовольственный кризис на Украине и по всему миру, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что влияние ситуации вокруг Украины «ощущается по всему миру». «Из-за российской агрессии у нас проблемы с поставками продовольствия, поскольку на кону стоит экспорт сельскохозяйственной продукции», — сказал глава Госдепартамента, подчеркнув, что «особенно это касается пшена».

8:15

8:10

Великобритания готова сыграть роль в предоставлении Украине гарантий безопасности, если получит от Киева соответствующее обращение, заявила постпред страны при ООН Барбара Вудворд.

8:09

⚡️Подписание соглашения о гарантиях безопасности для Украины возможно только после возвращения российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года, заявил на заседании Совбеза ООН постпред Украины Сергей Кислица.

8:07

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что веденные Западом против России односторонние санкции ведут к глобальному экономическому кризису исторического масштаба.

8:05

Здравствуйте, уважаемые читатели. «Газета.Ru» продолжает в онлайн-режиме публиковать последние новости о происходящем на Украине и в России.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+