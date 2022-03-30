Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Китае решили ограничить интернет-стримеров 12:55
В Москве подан первый иск к «Яндекс.Еде» из-за... 12:55
Вице-премьер РФ рассказал о том, как мировые санкции влияют... 12:52
ФСБ сообщила о задержании сторонников украинской группировки... 12:42
Экс-футболист сборной России: интересно было бы взглянуть на игру... 12:41
Названы лауреаты «Премии Рудомино» 12:41
В России за сутки госпитализировали 4 299 человек... 12:40
Bloomberg: Индия может использовать СПФС при торговле... 12:38
РФ выплатила почти 14 млн рублей жителям Украины как материальную... 12:36
Борис Моисеев уедет в Латвию 12:35
Фото

Как сейчас выглядит Волноваха

Волноваха — город на трассе между Донецком и Мариуполем в Донецкой области Украины, по состоянию на 2021 год там проживали более 21 тыс. человек. Город практически полностью уничтожен после продолжительных боев ВСУ с отрядами вооруженных сил ДНР, ЛНР и России. С 11 марта он находится под контролем ДНР.

В середине марта украинские власти сообщили, что Волновахи «как города уже не существует», власти ДНР также признали, что в районном центре не осталось ни одного целого здания, разрушена вся инфраструктура и «практически 90% жилого фонда». Президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание «Города-героя».

О том, как город выглядит сейчас, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Картина дня
Спецоперация России на Украине. 35-й день
Онлайн-трансляция 35-го дня военной спецоперации на Украине
«Вернуть войска на позиции по состоянию на 23 февраля». Каких гарантий ожидает Киев
Постпред Украины при ООН Кислица назвал условие подписания гарантий безопасности
Цены на сахар сдержали не все
«О`Кей» и «Ашан» отказались от ограничений наценки на сахар
МИД КНР не подтвердил готовность Пекина выступить гарантом безопасности Украины
Киев планирует в 1,5 раза поднять налог для работающих с Россией компаний
Великобритания готовит новый пакет санкций в отношении России
Times: премьер Британии намерен поставить Украине «более смертоносное» оружие
Новости
В Китае решили ограничить интернет-стримеров
В Москве подан первый иск к «Яндекс.Еде» из-за утечки персональных данных
Вице-премьер РФ рассказал о том, как мировые санкции влияют на российский спорт
ФСБ сообщила о задержании сторонников украинской группировки «МКУ» в 23 регионах России
Экс-футболист сборной России: интересно было бы взглянуть на игру России с такой Польшей
Названы лауреаты «Премии Рудомино»
В России за сутки госпитализировали 4 299 человек с коронавирусом
Все новости
«С точностью до наоборот». Кто виноват в продовольственном кризисе на Украине
Посол РФ в США Антонов отрицает ответственность России за продовольственный кризис в мире
Как рублю удалось вырасти к доллару. И каким курс будет дальше
ЦБ понизил курс доллара на 30 марта до 86,28 рубля
Элегантные самочки: как распознать опасного клеща
Чем опасны клещи и как от них защититься
«Неизвестно, будут ли поставщики работать с нами»: как делают сумки в России
Основатели российских брендов сумок объяснили, почему они подорожают
В России откроют тренажерные залы с экзоскелетами
Глава ExoAtlet Березий раскрыла цену часа тренировки в экзоскелете
Прощайте, Kawasaki и BMW. Какие мотоциклы смогут купить россияне
Российские дилеры зафиксировали двукратный рост цен на мототехнику
Как прошли переговоры России и Украины в турецком дворце Долмабахче
«Франция против расчетов в рублях». Что в течение часа обсуждали Путин и Макрон
Макрон заявил Путину, что Франция не будет платить за газ рублями
«Выбор между плохим и еще худшим». Почему отключат безлимитный интернет
Эксперт Сиволобов рассказал, у кого расходы на связь могут вырасти на 30%
«Жесткие вопросы и ответы о Путине». В руках у Байдена заметили «шпаргалку»
В Twitter опубликовали фото «шпаргалки» Байдену для разъяснения слов о Путине
«Жест в адрес Эрдогана»: почему сменилась площадка переговоров РФ и Украины
Эксперты объяснили, кому выгоден перенос площадки для переговоров России и Украины
Китайский аналог Nissan X-Trail выходит на российский рынок
Китайский кроссовер JAC S6 появится в продаже у российских дилеров
Снять наличные, перевести за рубеж. Какие проблемы помогает решить криптовалюта
Эксперты рассказали, как криптовалюта помогает россиянам обходить санкции

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+