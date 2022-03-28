Уилл Смит ударил Криса Рока, «Дюна» получила 6 статуэток: главные кадры церемонии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии Американской киноакадемии – статуэток «Оскар».

«Дюна» получила шесть «Оскаров», в том числе — за лучший монтаж, музыку, звук, спецэффекты и операторскую работу. Лучшим режиссером была признана Джейн Кэмпион за вестерн «Власть пса».

Первые «Оскары» получили Джессика Честейн, режиссер и сценарист Кеннет Брана и Уилл Смит, который устроил скандал, дав оплеуху ведущему церемонии Крису Року за шутку, в которой сравнил Джаду Пинкетт-Смит с «Солдатом Джейн 2» из-за выбритой головы, хотя Джада в прошлом году призналась, что страдает от алопеции — аутоиммунного заболевания, вызывающего выпадение волос.

«Лучшим фильмом» была признана картина «CODA: Ребенок глухих родителей». Это первый фильм с глухими или слабослышащими актерами в главных ролях.

Первый в истории зрительский «Оскар» получил фильм Зака Снайдера «Армия мертвецов».

Событиям на Украине была посвящена минута молчания. Со значками или лентами в цветах украинского флага на «Оскар»-2022 пришли Бенедикт Камбербэтч и Джейсон Момоа, Мила Кунис произнесла речь, а Фрэнсис Форд Коппола выразил поддержку украинцам.