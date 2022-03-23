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Как сейчас выглядит Мариуполь

Минобороны РФ еще 2 марта объявило о полном окружении Мариуполя — крупнейшего города на побережье Азовского моря. С тех пор Украина и Россия согласовывают гуманитарные коридоры, по которым жителей эвакуируют либо в сторону Киева, либо в сторону территорий, подконтрольных республикам Донбасса и РФ.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила 15 марта, что всего киевские власти планируют вывезти из Мариуполя около 200 тысяч человек. 22 марта российский генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что свыше 68 тысяч человек уже эвакуированы из города без участия Киева. В городе складывается катастрофическая гуманитарная ситуация, говорят обе стороны.

Как сейчас выглядит город, в котором по состоянию на 2021 год проживали 430 тысяч человек, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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