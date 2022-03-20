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85-летний Сильвио Берлускони женился

Бывший премьер-министр Италии 85-летний Сильвио Берлускони отпраздновал свадьбу с 32-летней Мартой Фашиной. Избранница политика является депутатом итальянского парламента от партии «Вперед, Италия», которую возглавляет сам Берлускони. Пара не зарегистрировала свой брак официально, но провела символическую церемонию на вилле в пригороде Милана.

Для Берлускони брак стал третьим. От предыдущих у него есть пятеро детей. Торжество посетили все отпрыски политика, кроме старшего сына. По официальной версии, он избегает массовых мероприятий из-за опасности заразиться коронавирусом.

Свадьба Сильвио Берлускони и Марты Фашины — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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