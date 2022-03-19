От Круэллы до «Опасных связей»: лучшие роли Гленн Клоуз

Гленн Клоуз родилась в американском Коннектикуте в 1947 году. Детство будущая актриса провела в разъездах — сначала она некоторое время жила в Конго, где работал ее отец, а затем отправилась на обучение в Швейцарию. В 1974-м Клоуз дебютировала на Бродвее, добившись на театральном поприще огромным успехов; артистка является трехкратной обладательницей «Тони» (одна из них за ее, вероятно, самую известную роль — в мюзикле «Бульвар Сансет»).

Спустя несколько лет после начала карьеры на Бродвее актриса впервые снялась в кино, а уже в 1983 году была номинирована на «Оскар» за образ Дженни Филдс в фильме «Мир по Гарпу». В общей сложности у Клоуз набралось аж восемь номинаций на главную кинопремию мира, при этом заветную статуэтку она так до сих пор и не получила. В отличие от других почетных призов — артистка, в частности, трижды награждалась «Золотым Глобусом». Среди самых известных работ американки такие фильмы и сериалы, как «Опасные связи», «Дом духов», «Гамлет», «Жена», «101 далматинец», «Роковое влечение», «Большое разочарование», «Щит» и «Схватка».

19 марта Гленн Клоуз исполняется 75 лет.