Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Хачатурянц: не нужно быть Вангой, чтобы предсказать конфликт Слуцкого... 12:38
Президент Молдавии отрицает, что республика может стать целью... 12:35
Черногория ограничила безвизовое пребывание россиян в стране... 12:34
Британец за два года построил тоннель от своего дома... 12:34
Вице-премьер Борисов назвал сроки импортозамещения деталей... 12:33
В Москву на выходных вернется зима 12:32
Москалькова заявила о необходимости принятия Конвенции ШОС... 12:26
В ДНР заявили об освобождении 50% площади Мариуполя 12:25
«Ъ»: Red Wings планирует вернуть Airbus иностранным собственникам 12:22
Фигуристка Медведева высказалась об одной из самых эмоциональных... 12:20
Фото

Опубликованы кадры с места крушения Boeing в Китае

Пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находились 132 человека, разбился в горах на юге Китая. Причины катастрофы пока неизвестны.

Спасатели нашли обломки самолета, но пока не смогли обнаружить выживших или тела пассажиров. Им также удалось найти некоторые личные вещи и обгоревшие документы.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил МЧС «задействовать механизм реагирования при экстренных ситуациях, организовать поисково-спасательную операцию и урегулировать ситуацию». В Китае создали специальную комиссию для расследования происшествия. Президент РФ Владимир Путин уже выразил соболезнования китайскому лидеру.

Спасательные работы на месте происшествия продолжаются, однако они осложняются погодными условиями. Горная местность создает большие трудности для поисков, а в регионе ожидается дождь.

Кадры с места крушения самолета — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Картина дня
27-й день военной спецоперации РФ на Украине. Онлайн
Онлайн-трансляция хода военной спецоперации на Украине — 27-й день
Наличка в рублях и скупка техники. Какие меры сохранения сбережений сейчас неэффективны
Аналитики назвали шесть финансовых ошибок россиян
«В этом нет большой степени практичности». США не понимают смысла применения «Кинжала» на Украине
В Пентагоне заявили об отсутствии смысла применения ВС РФ гиперзвукового оружия на Украине
В ДНР заявили об освобождении 50% площади Мариуполя
В Госдуме заявили, что не рассматривают законодательное ограничение использования VPN
Лефортовский суд признал Навального виновным в мошенничестве
Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки 137 военных объектов Украины
Новости
Хачатурянц: не нужно быть Вангой, чтобы предсказать конфликт Слуцкого и Мешкова
Президент Молдавии отрицает, что республика может стать целью «атаки» со стороны России
Черногория ограничила безвизовое пребывание россиян в стране на летний период
Британец за два года построил тоннель от своего дома до сарая
Вице-премьер Борисов назвал сроки импортозамещения деталей для Ту-214
В Москву на выходных вернется зима
Москалькова заявила о необходимости принятия Конвенции ШОС по правам человека
Все новости
Пять колец орков: ученые изучили фото самого загадочного космического объекта
Астрономы получили подробные изображения загадочных радиокругов
«Без российских компонентов мировое производство микросхем встанет»
Глава РосСХД Изумрудов — о взаимных санкциях, производстве процессоров и альтернативе кремния
Встреча в «Славянском базаре». Как появился Московский Художественный театр
125 лет назад Станиславский и Немирович-Данченко договорились о создании МХТ
«Компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум»
Зеленский заявил о готовности обсуждать с Путиным вопросы Крыма и Донбасса
Можем повторить? Какое кино снимают и смотрят в Иране
Краткий экскурс в иранский кинематограф
Какие анализы нужно сдавать после 30
Врачи рассказали, что нужно проверять мужчинам в 35 и 45 лет
85-летний Сильвио Берлускони женился
СК завел дело против Дмитрия Гордона из-за призыва «припугнуть» Россию сбросом ядерной бомбы
Следствие возбудило уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона
Facebook* и Instagram* все. Как развивался иск против Meta*
Суд запретил в России Facebook* и Instagram*
Вирусные «закладки». Российским программистам портят код
IT-эксперт Бауткин: вирусные атаки на ПО угрожают всем российским разработчикам
Отписка: в России начали закрываться сервисы автокомпаний по аренде
Volvo и Porsche приостановили услуги по подписке на свои автомобили в России
«Где нажмешь, там и слезешь»: подействует ли укор Зеленского на Израиль
Зеленский призвал Израиль отказаться от нейтрального статуса
Цены вверх, ВВП — вниз. Как конфликт вокруг Украины повлияет на мировую экономику
Аналитики согласились с оценками ОЭСР последствий конфликта вокруг Украины

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+