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Бизнес

«Несмотря на инфляцию». Тарифы на ЖКУ не будут повышать больше, чем планировали

Глава Минстроя Файзуллин: задачи по увеличению тарифов ЖКХ выше 4% не стоит

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Минстрой не планирует увеличивать тарифы на ЖКХ выше уже запланированного уровня. Отрабатываются разные сценарии, но, несмотря на инфляцию, задачи по увеличению тарифов на уровень выше ранее установленных 4% не стоит — об этом 28 марта заявил глава ведомства Ирек Файзуллин. Индексация намечена на 1 июля.

Российские власти не намерены увеличивать тарифы на жилищно-коммунальные услуги выше уже запланированного уровня индексации. Об этом в понедельник, 28 марта, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«Решение об индексации тарифов у нас зафиксировано в постановлениях правительства, и мы не собираемся превышать тарифы после 1 июля», — приводит его слова ТАСС.

Глава ведомства добавил, что отрабатываются разные сценарии, но, несмотря на инфляцию, задачи по увеличению тарифов на уровень выше ранее установленных 4% не стоит.

Напомним, тарифы на услуги ЖКХ изменяются один раз в год — с 1 июля. Ожидается, что среднее изменение индекса по стране в 2022 году составит не более 4%.

Как меняются тарифы

По данным ФАС, в 2021 году изменение размера платы за коммунальные услуги в среднем по России не превысило 3,1%, на обращение с твердыми коммунальными отходами — 1,9%, что соответствует параметрам, утвержденным правительством РФ.

О том, что рост тарифов ЖКУ в 2022 году составит в среднем 3,5% — 5%, сообщал ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев, ссылаясь на соответствующее распоряжение кабмина.

«Какой-то определенный тариф, как правило, растет более динамично, чем другие, а итоговый расчет в одном населенном пункте может оказаться выше, чем в соседнем, даже в пределах одного региона. В этом нет нарушения закона, главное, чтобы соблюдалась установленная для региона средняя величина индекса», — пояснял он агентству «Прайм».

Россияне — о состоянии жилья и ЖКУ

На этом фоне Фонд «Общественное мнение» спросил жителей квартир, в том числе коммунальных (в целом это 75% россиян), устраивает ли их состояние подъезда. 45% ответили утвердительно, 29% — отрицательно.

Благоустройство двора устраивает 43%, не устраивает 30% россиян. Качество услуг ЖКХ хорошим назвали 37%, плохим — 31% респондентов.

ФОМ также перечислил основные претензии потребителей к услугам ЖКХ: «не ухаживают за домом, не производят ремонт», «дороговизна тарифов», «во дворе дома не убирают».

Самые распространенные претензии к состоянию подъездов: «отсутствие капремонта» и «безобразно убираются».

Плату за услуги ЖКХ слишком высокой считают 43% респондентов, терпимой — 30%. Говорят, что никогда не задерживают оплату услуг ЖКХ, 56% россиян. 5% задерживают ее часто, 14% — редко (как правило, из-за нехватки средств — 14%), следует из исследования.

Федеральным законодательством закреплено, что установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги производится органами местного самоуправления на основании независимой экспертизы обоснованности затрат. Тарифы на электрическую, тепловую энергию и газоснабжение утверждаются региональной энергетической комиссией.

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