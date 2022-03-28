Пенсии проиндексируют снова. Депутаты объяснили, за счет каких средств

Внеочередная индексация пенсий — с учетом текущей инфляции — будет произведена в первой половине 2022-го года. Об этом сообщили депутаты Госдумы Светлана Бессараб и Зариф Байгускаров. По словам последнего, этот вопрос будет рассматриваться 8 апреля — на эту дату запланирован ближайший отчет правительства РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В первой половине 2022 года в РФ произойдет внеочередная индексация пенсий. Как рассказала порталу Ura.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, размер выплат будет увеличен за счет средств из резервного фонда правительства, а также денег, сэкономленных после выхода России из пенсионного соглашения со странами СНГ. Россия выходит из соглашения СНГ по пенсиям. Что это означает Власти России запланировали выйти из соглашения о пенсиях в СНГ. Согласно ему, пенсионеры... 25 марта 15:08

«Уже 30 лет, как мы состоим в этом соглашении, и оно уже устарело. Объективно, необходимо из него выходить. Эти отношения уже исчерпали себя. Мы сэкономленные средства направим на увеличения доходов наших российских пенсионеров в самое ближайшее время.

Будет принято решение об индексации пенсий российских пенсионеров не только через эти средства, но и резервные фонды правительства в течение первого полугодия», — пояснила собеседница издания.

1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. «Это установленная законом индексация получателям социальных пенсий.

И она будет произведена на 8,6%, как были произведены индексации по всем остальным видам пенсий. То, что ожидается из резервного фонда правительства, будет произведено уже с учетом текущей инфляции», — отметила парламентарий.

О том, что пенсии и другие социальные пособия в России проиндексируют дополнительно, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» и депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров.

«С 1 апреля у нас плановая индексация пенсий определенным категориям пенсионеров. Она произойдет. Вы знаете, что она была проиндексирована на 8,6%.

Но учитывая, что в законе прописано: «Пенсия должна быть не ниже уровня инфляции», соответственно, конечно, еще будет индексация дополнительная.

Этот вопрос мы будем обсуждать. 8 апреля в Госдуме будет отчет правительства РФ. Соответственно, этот вопрос тоже будем поднимать», — рассказал он.

Как вырастут пенсии

Напомним, с 1 апреля 2022 года пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, увеличатся на 8,6%. Председатель Госдумы Володин рассказал, какие законы вступают в силу в апреле Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу в апреле... 28 марта 14:14

Кроме того, уже с 1 февраля неработающие пенсионеры начали получать проиндексированную на 8,6% страховую пенсию по старости (эта мера затронула более 30,7 млн человек). Как поясняла зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, прибавка к страховой пенсии по старости после индексации в среднем составляет 1,5 тыс. руб.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 5,9% с 1 января — в среднем они выросли до 18 521 руб.

По закону, с 2019 года и до 2024-го индексация пенсий проходит с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее. Ранее планировалось, что с 1 января 2023 года пенсии должны быть проиндексированы на 5,6%, с 1 января 2024-го — на 5,5%. По прогнозам ПФР ожидалось, что пенсия вырастет в 2023 году до 19 476 руб., а в 2024-м — до 20 469 руб.

Россия планирует 1 января 2023 года выйти из пенсионного соглашения со странами СНГ, согласно которому пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства. Бибикова отметила, что это не станет поводом для пересмотра уже назначенных страной пенсий, но будущим пенсионерам выплаты будут начисляться уже по новым правилам.

Сколько денег нужно на еду

По последним данным холдинга «Ромир», средние недельные расходы россиян сократились, как и средняя стоимость одной покупки. Пенсии, детские пособия, маткапитал. Какие выплаты увеличили с 1 февраля Материнский капитал и социальные пособия с 1 февраля вырастут на 8,4%. Кроме того, неработающие... 01 февраля 11:38

Так, индекс недельных расходов составил 6 065 рублей, что на 10,8% (737 рублей) меньше, чем на предыдущей неделе.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились на 21,3% (1 065 рублей). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 285 рублей) индекс недельных расходов выше на 14,8% или 780 рублей.

Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 9,5% (73 рубля). Средняя стоимость одной покупки составила 697 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 15,8% (95 рублей). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (652 рубля) недельный чек выше на 6,9% или 45 рублей.

Социологи также отмечают, что к середине марта россияне стали реже оценивать нынешнюю экономическую ситуацию негативно. Число оптимистов в отношении перспектив развития экономики увеличивается, а доля неопределившихся с ожиданиями сокращается. «Безусловно, рост расходов, информация об «уходе» с рынка зарубежных игроков и новостная повестка не могут не тревожить людей», — отметила Ксения Пайзанская, старший директор по работе с клиентами «Ромир».