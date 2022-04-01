«Нет ничего железобетонного». Песков допустил, что решение об оплате газа в рублях отменят

Решение о расчетах с «недружественными» странами за газ в рублях может быть отменено при изменении ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что сейчас такой способ расчета — наиболее надежный для России, однако в этом вопросе «нет ничего железобетонного». «Газпром» уже начал уведомлять зарубежных контрагентов о новом порядке оплаты, который указом от 31 марта ввел президент РФ Владимир Путин.

Решение о поставке газа в «недружественные» страны за рубли возможно отменить в будущем, но сейчас такой вариант оплаты для России является самым надежным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Не собираемся заниматься благотворительностью»: Путин перевел оплату газа в рубли Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании из «недружественных стран»... 31 марта 18:20

«Безусловно [можно отменить], если наступят иные условия. Здесь в данном случае нет ничего железобетонного, но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надежным вариантом», — сказал Песков.

Владимир Путин ранее заявил, что страны Европы фактически бесплатно получили от России часть газа, потому что они «заплатили в евро, которые затем сами же и заморозили».

Представитель Кремля подчеркнул, что указ о расчетах за газ в рублях не имеет обратной силы, а поставки не будут отключаться, если покупатели не подтвердили оплату в рублях до 1 апреля.

«Пока ситуация следующая. Вчера мне много задавали вопросов, означает ли, что если нет подтверждения по рублям, то с 1 апреля будут отключаться поставки газа. Нет, не означает, и из указа [президента России] это не следует… Оплата по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же, она должна осуществляться в конце второй половины месяца, апреля, или даже в начале мая», — объяснил Песков.

Журналисты спросили пресс-секретаря президента о том, какой дедлайн установлен для открытия счетов в российских банках для оплаты газа. Песков рекомендовал за деталями обращаться в «Газпром».

«Продавцом газа является «Газпром», и он получает соответствующие директивы. Поэтому сейчас нужно обращаться именно в компанию за вопросами, связанными с нюансами», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что Путин в беседах с европейскими лидерами в общих чертах описал новую схему расчетов за газ.

«Потом, уже в нюансах, эта схема была доведена до сведения коллег из офиса федерального канцлера [Германии Олафа Шольца] моим коллегой [помощником президента РФ Максимом] Орешкиным», — добавил Песков.

Условия «приемлемы для западных стран»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила странам Запада справедливую схему оплаты газа. «Германия не будет платить за газ в рублях». ФРГ вводит чрезвычайный план Власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа. Как заявил... 30 марта 13:46

«Схема, которая была предложена, является справедливой, она позволит нам получить выплаты в рублях», — указал министр. По его словам, условия, которые содержатся в новом указе президента, «приемлемы для западных стран».

«Дело в том, что они [западные страны] расплачиваются с нами валютой, а потом арестовывают наши счета», — объяснил министр причины введения нового порядка оплаты газа.

«Газпром» сообщил, что «безусловно и в полной мере соблюдает требования российского законодательства». «Уведомления о новом порядке расчетов в российских рублях сегодня официально направляются контрагентам», — отмечается в сообщении компании.

В «Газпроме» подчеркнули, что являются «ответственным партнером» и продолжают «надежно экспортировать газ потребителям».

Что известно о новом порядке расчета за газ

31 марта Путин подписал указ о новых правилах торговли газом с «недружественными странами».

«Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках», — заявил президент РФ. Как сократились резервы России. ЦБ раскрыл данные впервые с 18 февраля С 18 февраля международные резервы РФ сократились на $38,8 млрд. Для ограничения влияния... 31 марта 19:05

Согласно документу, компании из «недружественных стран» (ЕС и несколько других западных государств) должны открыть счета в Газпромбанке. Речь идет о двух специальных счетах типа «К» — рублевом и валютном. Оплата за газ будет производиться с помощью перевода евро или долларов на валютный счет. Затем банк сможет продать эту валюту на Московской бирже и зачислить полученные рубли на рублевый счет иностранного покупателя. Когда средства от продажи валюты зачислят на рублевый счет поставщика, открытый в том же банке, газ будет считаться оплаченным.

До принятия указа покупатели платили за газ в долларах или евро. Власти стран ЕС и европейские нефтегазовые компании высказались против изменений валюты платежа, поскольку она закреплена в действующих контрактах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение Путина попыткой обойти санкции Евросоюза. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС отказывается оплачивать газ в рублях. В ответ на это Кремль заявил, что Россия «благотворительностью заниматься не намерена» и если нет оплаты, то нет и газа.

В разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем Путин объяснил, что решение о введении нового порядка оплаты было принято из-за односторонних санкций и заморозки валютных резервов ЦБ на Западе. Из-за ограничений около половины международных резервов России — примерно $300 млрд — оказались фактически замороженными.