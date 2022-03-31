Как сократились резервы России. ЦБ раскрыл данные впервые с 18 февраля

С 18 февраля международные резервы РФ сократились на $38,8 млрд. Для ограничения влияния санкционных рисков Банк России скорректировал формат публикации этих сведений и каждую неделю будет размещать информацию о динамике резервов, но скроет данные об управлении активами. Подробнее о том, что происходит с российской «кубышкой», — в материале «Газеты.Ru».

Международные резервы РФ по состоянию на 25 марта составили $604,4 млрд. Из опубликованных 31 марта материалов ЦБ следует, что они сократились на $38,8 млрд по сравнению с 18 февраля. Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с недружественными... 31 марта 18:20

«Резервы сократились на 6% главным образом в результате валютных интервенций, валютного рефинансирования, а также валютной переоценки активов», — отмечается в сообщении регулятора.

Банк России в начале марта 2022 года перестал раскрывать актуальные сведения об объеме международных резервов РФ. Во всех публикациях использовались данные на 18 февраля, когда резервы достигли $643,2 млрд, обновив исторический максимум.

Международные резервы на 25 февраля составляли $629,4 млрд, на 4 марта — $608,9 млрд, на 11 марта — $611,8 млрд, на 18 марта — $606,2 млрд, сообщил ЦБ в четверг.

«Для ограничения влияния санкционных рисков Банк России скорректировал формат публикации данных о международных резервах РФ и управлении активами в иностранных валютах и золоте. Начиная с 31 марта 2022 года, Банк России возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов РФ на еженедельной и ежемесячной основе. ЦБ направил банкам рекомендации по установке курса валют Центробанк выпустил рекомендацию для кредитных организаций, в которой посоветовал скорректировать... 31 марта 19:05

Данные об управлении активами в иностранных валютах и золоте на 1 января 2022 года будут опубликованы в Годовом отчете Банка России за 2021 год.

Публикация обзоров деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте за период с 1 января 2022 года приостанавливается», — говорится в релизе на сайте регулятора.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Заморозка активов Центробанка

В связи с военной спецоперацией РФ на Украине многие страны вводят санкции против России. «Германия не будет платить за газ в рублях». ФРГ вводит чрезвычайный план Власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа. Как заявил... 30 марта 13:46

«Их число растет с каждым днем. Уже 8 марта РФ стала мировым лидером по числу введенных против нее ограничений. Общее число различных санкций порядка 6 тыс. 15 марта Евросоюз объявил очередной, четвертый пакет запретов. Для сравнения: против Ирана ввели менее 4 тыс. подобных мер, а против Северной Кореи — менее 2,5 тыс.

Основные ограничения касаются заморозки активов. В конце февраля ЕС и США заморозили активы Центрального банка РФ.

Так, в соответствии с решением ЕС были запрещены все операции, связанные с управлением резервами ЦБ РФ, в том числе и операции с юрлицами и госорганами, которые действуют от его имени», — поясняет портал Pravo.ru.

Министр финансов России Антон Силуанов подтвердил, что половина активов ЦБ заморожена. По его словам, из-за санкций Россия лишилась доступа к примерно $300 млрд из $640 млрд, писал РБК. «Несмотря на инфляцию». Тарифы на ЖКУ не будут повышать больше, чем планировали Минстрой не планирует увеличивать тарифы на ЖКХ выше уже запланированного уровня. Отрабатываются разные... 28 марта 17:55

Позднее президент России Владимир Путин объявил, что в качестве ответной меры РФ начнет продавать нефть и газ в недружественные страны за рубли.

В четверг глава государства подписал указ о торговле газом с «недружественными странами», который обязывает их платить в рублях.

Путин пояснил, что для покупки газа западные страны должны будут открыть рублевые счета в российских банках. Он подчеркнул, что Москва «не будет заниматься благотворительностью» и в случае отказа от оплаты в рублях будет считать это нарушением контракта.