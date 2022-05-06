Заправки Shell закроются

В России временно закроются заправки компании Shell и ее завод в Торжке. Это связано с продажей российского подразделения новому владельцу, кто может им стать — пока неизвестно. После начала российской спецоперации на Украине Shell постепенно сворачивает свой бизнес в России. Ранее она уже объявила о выходе из совместных многомиллиардных проектов с «Газпромом».

Заправки Shell в России в ближайшие дни перестанут работать, сообщил гендиректор российского подразделения компании, ООО «Шелл Нефть» Cергей Стародубцев.

То же касается завода Shell по производству смазочных материалов в Торжке. И заправки, и завод закроются временно, уточнил Стародубцев.

По его словам, это связано с продажей российского филиала новому владельцу. Директор отметил, что переговоры о продаже «Шелл Нефть» пока не завершены.

«Ключевым приоритетом для «Шелл» остается безопасность наших сотрудников и производственных процессов, сохранение рабочих мест и соблюдение требований российского законодательства», — подчеркнул Стародубцев.

Источник Forbes накануне, 5 мая, сообщил, что на российское подразделение Shell нашелся покупатель. Об этом, как передал собеседник издания, уже сообщили сотрудникам российского офиса. Однако даже им не раскрыли, кто именно станет новым владельцем. Как добавил источник, головной офис Shell выставил следующее условие — покупатель должен будет выплачивать зарплату текущим работникам российского подразделения до конца года. «Дальнейшее присутствие невозможно»: Nokia уходит из России Финская корпорация Nokia вслед за шведской компанией Ericsson объявила об уходе с российского... 12 апреля 11:48

Анонимный участник топливного рынка рассказал, что к заправкам Shell в России присматривались несколько игроков, в том числе ЛУКОЙЛ. Сотрудник российского офиса Shell сообщил, что там считают ЛУКОЙЛ вероятным покупателем.

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell — один из мировых лидеров энергетического сектора. По данным на сентябрь 2021 года, у Shell в России было 411 автомобильных заправок, из них 233 собственных и 178 дилерских. Производительность завода в Торжке составляла 200 млн л в год. На нем выпускались моторные масла, масла для судовых двигателей, промышленные смазочные материалы, гидравлические и трансмиссионные масла. Сначала Heineken, теперь «Росбанк»: как западные компании сохраняют присутствие в России Западные компании, объявившие об уходе из России, ищут выход из сложившейся ситуации. Эксперты... 11 апреля 20:14

8 марта Shell объявила об уходе из России. Компания уточнила, что закроет в России все свои заправки, производство авиационного топлива и смазочных материалов. «Мы будем рассматривать самый безопасный способ, как сделать это, но процесс начнется немедленно», — сказал генеральный директор Shell Бен ван Берден.

Вдобавок Shell отказалась покупать российскую нефть на спотовом рынке и продлевать срочные контракты в этой сфере. В компании пообещали изменить цепочку поставок нефти так, чтобы исключить из нее объемы российского сырья. Бен ван Берден добавил, что Shell в принципе начнет поэтапно отказываться от нефтепродуктов и газа из России.

«Мы прекрасно осознаем, что наше решение на прошлой неделе закупить партию российской сырой нефти <...> было неправильным, и мы извиняемся. Мы направим прибыль от переработки оставшихся объемов российской нефти в специальный фонд. Мы будем работать с партнерами по оказанию помощи и гуманитарными агентствами, чтобы определить, куда лучше всего направить деньги из этого фонда, чтобы смягчить ужасные последствия войны для народа Украины», — говорил гендиректор Shell.

Он признавался, что отказаться от российских энергоресурсов — сложная задача, которая требует согласованных действий правительства, поставщиков и потребителей. Однако, считает топ-менеджер, во время «войны на Украине» власти должны идти на «невероятно сложные компромиссы». Carlsberg и Heineken уходят с российского рынка Концерны Carlsberg и Heineken в один день объявили, что полностью уйдут с российского рынка. Прежде... 29 марта 11:57

Еще раньше, 28 февраля, на фоне западных санкций против России Shell объявила о решении продать доли в совместных проектах с российским «Газпромом». Shell принадлежит 27,5% первого российского завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2», 50% в двух СП с «Газпром нефтью» Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи». Компания также намерена прекратить участие в проекте газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток — 2». Financial Times со ссылкой на источники писала, что Shell может потерять до $5 млрд при выходе из этих проектов.