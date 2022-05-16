Москва возвращается к производству машин под брендом «Москвич»

Российские активы группы Renault перешли в государственную собственность, компания сможет выкупить свою долю обратно «в течение шести лет». Как говорил глава Минпромторга Денис Мантуров, это сделка «за рубль», французский концерн оценивал свои активы в €2,195 млрд. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столичный завод Renault будет производить легковые автомобили под историческим брендом «Москвич», а позже, по его словам, появятся и электромобили.

«Сделка за рубль»

Согласно заключенным соглашениям, 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, сообщил Минпромторг в своем Telegram-канале. Кроме того, 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП «НАМИ», а оставшиеся акции автоконцерна «АвтоВАЗ» сохранит ГК «Ростех».

Также отмечается, что важное условие соглашений — «опцион на обратный выкуп Renault своей доли в «АвтоВАЗе», который может быть реализован в течение следующих 6 лет». Обе сделки уже получили одобрение ФАС России.

«Передача доли Группы Renault государству позволит обеспечить сохранение управляемости «АвтоВАЗа» и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений. Так мы сохраним ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места», — приводит ведомство слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Он также оценил перспективы участия в управлении «АвтоВАЗом» «НАМИ».

«НАМИ» обладает значительным опытом в автомобильной промышленности и имеет современную научно-исследовательскую, опытно-производственную базу, которая позволяет успешно решать задачи в области исследований, проектирования, построения, разработки и испытаний автотранспортных средств, в также выпуска продукции в области автомобилестроения. Конкурентоспособность конструкторской и инженерной команды «НАМИ» подтверждена созданием на основе единой модульной платформы автомобилей под брендом Aurus», — подчеркнул министр.

В Минпромторге также отметили, что в рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на заводах «АвтоВАЗа». Кроме того, «АвтоВАЗ» будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Как сообщил РБК, стоимость своих активов в России Renault в релизе оценил в €2,195 млрд. Однако еще 26 апреля Мантуров рассказал журналистам, что передача доли в «АвтоВАЗе» французским концерном «будет, условно, сделкой «за рубль». Российские активы Renault перешли в госсобственность Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность, сообщает Минпромторг... 16 мая 11:48

«Но с опционом на пять или шесть лет — срок, в течение которого они (Renault. — «Газета.Ru») могут принять решение по выкупу акций обратно. А если мы в этот период будем осуществлять инвестиции, это также будет учтено в стоимости. Никаких «подарков» здесь не будет», — уточнил тогда глава Минпромторга.

Он говорил, что покупка или национализация российских активов Renault не входит в планы властей.

«Если у компании нет сегодня возможности обеспечивать поставку компонентов, мы не можем бесконечно находиться в ожидании. Мы будем вынуждены найти альтернативу <…> Это будет касаться всех автопроизводителей, которые будут тянуть с решением», — заключил Мантуров.

Возвращение «Москвичей»

«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — приводятся слова мэра Москвы Сергея Собянина на его сайте.

По его словам, основным партнером проекта станет КамАЗ, а власти Москвы работают над «локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов».

«На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей», — заявил мэр. Собянин объявил о возобновлении производства автомобилей под брендом «Москвич» на заводе Renault Власти Москвы намерены возобновить производство легковых машин под историческим брендом... 16 мая 11:48

«Автозавод на Волгоградском проспекте имеет большую и славную историю. Почти сто лет назад он начинал с производства автомобилей Ford. На протяжении десятилетий здесь выпускались легендарные отечественные «Москвичи». С 1998 года завод сотрудничал с «Рено», и с его конвейера сходили «Логаны», «Дастеры» и «Сандеро». В 2022 году мы откроем новую страницу в истории «Москвича», — заключил Собянин.

О своем решении приостановить производство автомобилей в России в связи с «некоторыми перебоями в поставке комплектующих» компания Renault сообщила 25 февраля. Конвейеры на московском заводе были остановлены 28 февраля.

Ранее глава Renault Group Лука де Мео в интервью Financial Times предупредил, что нестабильная геополитическая ситуация на фоне украинского кризиса может привести к остановкам автомобильного производства в России.

Согласно данным РБК, альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, включая АвтоВАЗ, занимает 35,5% российского авторынка.