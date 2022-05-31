«Жесткие меры». Европа согласовала 6-й пакет санкций против России

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств стран-членов Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России. Новые ограничения коснутся импорта нефти из России, крупнейшего банка страны, государственных СМИ и граждан.

«Важный шаг вперед»

Шарль Мишель рассказал, что было достигнуто соглашение по «запрету экспорта российской нефти в ЕС». Оно распространяется на 2/3 импорта нефти из России, «сокращая огромный источник финансирования ее военной машины». Политик считает, что новые ограничения «максимально надавят на Россию для прекращения войны». Глава Евросовета: ЕС согласовал ограничение поставок нефти из России Лидеры стран Евросоюза согласовали запрет на импорт более двух третей нефти из России. Об этом... 31 мая 10:17

«Этой ночью Европейский совет согласовал шестой пакет санкций. Он позволит запретить импорт нефти из России. Санкции немедленно затронут 75% российского импорта нефти. А к концу года под запрет попадет 90% ввозимой в Европу российской нефти», — написал чиновник в своем Twitter.

По его словам, шестой пакет включает и другие «жесткие меры». Так, решено было отключить от системы SWIFT «крупнейший российский банк Сбербанк, а также запретить вещание «еще трех российских государственных вещателей». Кроме того, новые ограничения коснулись лиц, которых в Евросоюзе сочли «ответственными за военные преступления на Украине».

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поприветствовала согласование шестого пакета санкций. В своем Twitter она подчеркнула, что «это позволит сократить нефтяной импорт из РФ на 90% до конца года».

«Я рада, что этой ночью лидеры в принципе смогли договориться о шестом пакете санкций. Это важный шаг вперед. Мы также договорились работать над механизмом предоставления Украине нового исключительного пакета макрофинансовой помощи, которая может составить до девяти миллиардов евро», — уточнила она.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции в Токио, что правительство страны поддерживает решение стран ЕС о введении частичного эмбарго на импорт российской нефти.

«Экспорт нефти — важное средство получения иностранной валюты для России, и я приветствую тот факт, что Европейский союз согласился работать вместе над мерами, которые приведут к дальнейшему снижению нашей энергетической зависимости от России», — сказал он. В Еврокомиссии заявили о планах ЕС отказаться от 90% импорта нефти из России Евросоюз надеется до конца 2022 года сократить импорт нефти из России на 90%. Об этом... 31 мая 10:17

Однако сама Япония аналогичное решение пока не приняла. Еще в начале мая министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда объявил, что его страна не станет запрещать поставки нефти из России из-за ограниченности собственных ресурсов.

Страны-исключения

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что эмбарго Евросоюза на импорт российского топлива не будет распространяться на его страну. «Соглашение достигнуто. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго», — написал он на своей странице в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции по итогам саммита ЕС сообщил, что Еврокомиссия пока не установила, до каких пор будут действовать исключения для Венгрии. Однако Еврокомиссия «проведет мониторинг ситуации для того, чтобы это не длилось слишком долго», уточнил политик.

Он добавил, что после вступления в силу шестого пакета санкций покупать российскую нефть также сможет Чехия. А Венгрии предстоит повысить свои мощности нефтепереработки, которые пока рассчитаны лишь на топливо из РФ. В Бельгии назвали страны, которые смогут покупать нефть России вопреки санкциям После введения Европейским союзом шестого пакета санкций в отношении России покупать российскую нефть... 31 мая 10:17

Как стало известно Reuters, новые ограничения затрагивают лишь поставки нефти из России по морю. Эту информацию подтвердил и Шарль Мишель, рассказав о «временном исключении», касающемся «нефти, поступающей по трубопроводу».

«Провокационный и безответственный вопрос»

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия найдет других импортеров своей нефти взамен Евросоюза. Он также раскритиковал согласованные европейцами сроки отказа от российского топлива.

«Позвольте мне задать провокационный и безответственный вопрос в частном, неофициальном порядке. Если Евросоюз так стремится перекрыть большую часть поставок российской нефти к концу года, то почему Россия не может пойти навстречу стремлениям европейцам и (перекрыть поставки. — «Газета.Ru») гораздо раньше в качестве дружеского жеста?» — написал Ульянов в своем Twitter.

Он также напомнил недавнее заявление Урсулы фон дер Ляйен, предположившей, что Россия найдет других импортеров. По мнению Ульянова, «она верно сказала».