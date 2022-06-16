Цены на газ в Европе стремительно растут. Что будет дальше

Цены на газ в Европе 16 июня впервые с начала апреля 2022 года перевалили за отметку $1500 за тысячу кубометров. Биржевая стоимость газа растет более чем на 20% в день на фоне сокращения топливных поставок «Газпромом» по «Северному потоку» из-за проблем с оборудованием Siemens и санкций Канады. Проблем добавляют и прогнозы синоптиков, которые ранее предсказали ЕС засушливое и жаркое лето. Как долго может продлиться рост цен на газ, и до какого предела может взлететь его стоимость — в обзоре «Газеты.Ru».

Газовые цены ушли в отрыв

Цены на газ в Европе на открытии торгов лондонской биржи ICE 16 июня превысили $1450 за тысячу кубов. Стоимость сырья росла на 15% — столь стремительного роста не наблюдалось на площадке с начала апреля. Схожую динамику продемонстрировал крупнейший европейский газовый хаб TTF. Цена июльских фьючерсов в начале торгов остановилась на уровне почти $1335 за тысячу кубов — это на 6,2% выше расчетной цены 15 июня ($1256,5).

Но уже к 14.00 мск газовые цены на TTF достигли $1527 за тысячу кубов.

Стремительный рост газовых цен начался накануне, 15 июня. Уже на открытии торгов стоимость тысячи кубов на ICE впервые с 13 мая пробила отметку $1,1 тыс. На протяжение всего дня цены росли в среднем на 5-9% в зависимости от времени суток. Ближе к вечеру планка повысилась на четверть, преодолев барьер $1300 тыс. за тысячу кубов.

Причины взлета газовых цен

На протяжение последних двух месяцев цены на газ в Европе стабильно оставались в коридоре $800-1000 за тысячу кубов. Однако к середине июня целый ряд внешних факторов привел к стремительному взлету стоимости.

Одной из ключевых причин резкого удорожания газа в Европе стало заявление «Газпрома» о сокращении объемов прокачки через «Северный поток» (СП-1) сначала со 167 млн до 100 млн кубов в сутки — почти на 40%, — а затем и вовсе до 67 млн кубометров. Европу ждет жаркое лето. Справится ли ЕС без российского газа Метеорологи ждут аномально жаркое лето во всей Европе. Средние температуры в июне, июле и августе будут... 07 июня 19:01

Падение поставок произошло на фоне проблем с оборудованием компании Siemens, которая была основным поставщиком турбин и агрегатов для СП-1. Поскольку техническое обслуживание и ремонт техники немецкого концерна России стали не доступны из-за западных санкций, оборудование отправили в Канаду. Оттава посчитала турбину товаром двойного назначения и не выпустила ее за пределы страны.

15 июня «Газпром» остановил работу еще одного агрегата на компрессорной станции «Портовая». «Газпром» сообщил, что из шести установленных на «Портовой» основных агрегатов производства Rolls-Royce на 50 МВт каждый исправны только три. За техническое обслуживание турбин также отвечал Siemens.

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая»,

— говорилось в сообщении монополиста в Telegram-канале.

Снижение поставок российского газа в последние дни заметили ряд крупных европейских энергетических компаний. Сокращение объемов прокачки топлива «Газпрома» отметили во французском гиганте Engie. Крупнейший немецкий покупатель российского газа Uniper заявил о снижении объемов поставок сразу на 25%. А вице-канцлер Германии Роберт Хабек уже традиционно назвал сокращение поставок российского газа в Европу политическим решением.

Впереди жаркое лето и прохладная осень

Сложности из-за западных санкций испытывает не только «Газпром». По прогнозам синоптиков, лето 2022 года в Европе будет засушливым и жарким. Средние температуры в июне-августе будут превышать климатическую норму в среднем на 1-3°С. Использование кондиционеров в домах, государственных учреждениях, парках и кафе потребует дополнительных трат на электроэнергию — они могут составить €8-10 млрд. Летом 2021-го суммарные траты обошлись европейским странам в €55 млрд.

На этом фоне европейские политики все чаще стали задумываться об альтернативных способах экономии, которые должны привести к ослаблению зависимости от российского газа. Например, в Эстонии уже начали собирать валежник для обогрева помещений из-за дефицита энергоресурсов. Однако даже за сбор веток рядовым гражданам придется платить деньги, заявил руководитель отдела сбыта древесины Центра хозяйствования государственными лесами (RMK) Ульвар Кауби.

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) ранее предлагали европейцам снижать температуру отопления в домах на 2°С ради экономии и «свободы» от российского сырья. Как утверждал глава агентства Фатих Бироль, данная мера позволила бы странам ЕС снизить уровень потребления газа, который до недавнего времени направлялся в Европу в основном по трубам «Газпрома».

Жителям Латвии уже заранее предлагают запасаться теплыми одеялами к осенне-зимнему периоду. В прибалтийской стране цены на дрова поднялись в полтора-два раза по сравнению с показателями 2021 года. Схожая ситуация сейчас наблюдается и в Чехии, где городские жители выстраиваются в автомобильные очереди ради сбора дров в лесах. Высокие цены на газ вкупе с энергетическим кризисом все чаще заставляют европейцев возвращаться к методам отопления позапрошлого века.

Что будет с ценами на газ к осени

В условиях резкого сокращения прокачки топлива по «Северному потоку» у Европы остается не так много транзитных вариантов заместить выпавшие объемы. В настоящее время российский газ в ЕС поступает по украинскому маршруту через станцию «Сохрановка». Однако Киев блокирует часть поставок, из-за чего суточная прокачка по этому участку сейчас составляет лишь от 40 до 70 млн кубов, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Вся техника на газокомпрессорной станции в начале «Северного потока» — продукты Siemens. Пока ЕС не договорится с Канадой, у европейцев будет все меньше газа. Если же «Газпром» выведет все турбины из эксплуатации, цены на газ в Европе могут взлететь до рекордов декабря 2021 года — выше $2000 за тысячу кубов», — предположил Юшков.

Он добавил, что альтернативным путем поставок российского газа в ЕС сейчас может служить только «Турецкий поток». Проблемы с наращиванием топлива от других поставщиков осложняются аварией на крупнейшем американском СПГ-заводе, из-за чего его отключили на три месяца.

«На «Северном потоке» очень протяженная морская часть, поэтому там изначально решили ставить западное оборудование. С учетом санкций нельзя исключать варианта, при котором все газовые турбины Siemens выведут из строя. При таком раскладе транзит по «Северному потоку» сократиться уже не до 67 млн кубов в сутки, а до нуля», — заключил Юшков.