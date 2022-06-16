«В силу известных обстоятельств и причин». Путин — о проблемах автопрома в России

Президент Владимир Путин заявил, что в России снизились как объемы продаж автомобилей, так и их производство. Он призвал обеспечить технологический суверенитет страны по основным параметрам автопрома, а также обеспечить бесперебойную работу заводов и сохранить персонал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности призвал обеспечить технологический суверенитет России по основным параметрам автопрома.

«Конечно, это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране, но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть, конечно же, российские», — цитирует его РИА «Новости». Как в России чиновников с иномарок ссаживали Глава Минфина Антон Силуанов во время выступления на ПМЭФ высказал давнюю идею — пересадить... 16 июня 19:27

Путин также потребовал обеспечить работу предприятий и сохранить их трудовые коллективы. Также он обратил внимание на приостановку или отказ от сотрудничества с РФ различных партнеров, что сказалось на выпуске продукции. Он отметил, что общепринятая мировая практика в автомобильном производстве — кооперация и трансграничные производственные цепочки, и «ряд контрагентов и поставщиков автозаводов находились и находятся до сих пор еще за рубежом».

«В силу известных обстоятельств и причин многие такие связи сегодня оказались разорванными. Партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка. Очевидно, что этот демарш отразится на объемах выпуска продукции, причем заметно, уже отражается», — констатировал президент.

Он отметил, что показатели, по сравнению с прошлым годом, в текущем году ухудшились:

в марте выпуск машин на российском рынке оказался в три раза ниже, а в апреле — в пять раз ниже.

Большой урон был нанесен рынку коммерческой техники, где может возникнуть серьезный дефицит спроса. Основные покупатели — бизнес и транспортные компании — пока не готовы инвестировать средства.

Путин заявил, что основа развития автопрома — качественные и доступные машины для россиян, поэтому на этом «необходимо выстраивать подход к работе». «Повторю то, о чем мы говорили и на предыдущих отраслевых совещаниях — нельзя, безусловно, замыкаться только на текущих проблемах автопрома», — сказал Путин.

«Сейчас особенно важно сформировать стратегические подходы к развитию отрасли, создать долгосрочный долговременный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых потребности граждан в качественных и доступных автомобилях, запросы экономики, бизнеса, городского и муниципального хозяйства в части автотехники, включая дорожную, строительную и коммунальную технику», — заключил президент.

Пересадить чиновников на «Лады»

Министр финансов Антон Силуанов, выступая 16 июня на ПМЭФ, заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить спрос, например, «пересадив государственных работников на отечественные «Лады».

Упор сейчас должен делаться на «собственные силы и дружественных партнеров», в частности радиоэлектронику, цифровые разработки и другие сферы, подчеркнул глава Минфина. Кроме того, государство должно взять на себя часть рисков бизнеса.

«И государство будет покупать подушки безопасности для «Лады». Государство обеспечит работу предприятия так, чтобы этот бизнес был устойчивым и имел перспективу», — пообещал Силуанов.

Тем не менее, по его словам, «лекарство» в виде господдержки отраслей не должно стать «наркотиком». В противном случае это грозило бы разгоном инфляции и ухудшением жизни россиян.

После призыва Силуанова «АвтоВАЗ» пообещал обеспечить чиновников специальными автомобилями, которые придут на замену не поставляющимся в страну из-за санкций иномаркам. «Будем готовы, если такое решение [власти] примут», — рассказал «Газете.Ru» официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

На прошлой неделе «АвтоВАЗ» возобновил выпуск «Лада Гранта», но без ABS (антиблокировочная система тормозов) и подушек безопасности. Это первая модель авто, выпущенная на предприятии после простоя из-за дефицита комплектующих. Ее специально разработали с целью обеспечить максимально возможную локализацию производства. Сегодня были объявлены цены на машины — от 658,3 тыс. рублей.

Спад промпроизводства

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На фоне западных санкций и нарушения логистических цепочек многие зарубежные автопроизводители, в том числе Toyota, BMW, Nissan, концерн Stellantis, Lexus, Volvo, Daimler Truck и другие, заявили о приостановке производства и поставок автомобилей в РФ. Несколько компаний ушли из России, производство отечественных компаний также было приостановлено.

Как сообщает Ассоциация европейского бизнеса, продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в мае 2022 года снизились на 83,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: было продано 24,268 тыс. штук.