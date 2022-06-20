Литва запретила транзит в Калининград. Как реагирует и что обещает Москва

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что запрет на транзит санкционных товаров в Калининградскую область из «материковой» России был введен Вильнюсом после консультации с Еврокомиссией. Ограничение затронуло до половины номенклатуры грузов, отмечал губернатор области Антон Алиханов. В Совфеде заявили, что ситуация выглядит как блокада Калининграда и пригрозили серьезными ответными мерами. В Кремле также возмущены запретом транзита. МИД РФ потребовал немедленной отмены эмбарго.

Власти Литвы ввели запрет на транзит попадающих под санкции ЕС товаров из России в Калининградскую область после консультаций с Еврокомиссией и под руководством этого органа. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в ходе совета глав МИД стран ЕС.

«С 17 июня санкционные товары... больше нельзя будет перевозить через Литву», — подчеркнул дипломат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «Коммерсантъ FM», что решение Вильнюса беспрецедентно, это «нарушение всего и вся».

«Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением ЕС распространить санкции на весь транзит. Это тоже считаем незаконным. Ситуация более чем серьезная, она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение нескольких дней будет произведен», — сказал он.

В МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене — ей был выражен решительный протест российской стороны.

«Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций. Указали, что расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литва, прежде всего Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные», — заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Если грузовой транзит в Калининград в ближайшее время не будет восстановлен, «то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», добавили в МИДе, не разъясняя конкретного содержания этих мер.

По предварительным оценкам, под запрет к перевозке попали 40-50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградом и другими регионами, в частности это цемент, металлы и другая строительная продукция.

«Это попытка экономического удушения нашего региона. Мы будем добиваться пересмотра такого рода разъяснений», — заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Он добавил, что решается вопрос о том, чтобы поставить свободные на Балтике суда на линию Луга-Балтийск, чтобы обеспечить ритмичную работу экономики и промышленности региона. Он также указал, что стоимость логистики в этом случае вырастет.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Литва, начиная блокаду Калининграда, нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства Евросоюза.

«По поводу начинающейся блокады Калининградской области со стороны Литвы. Как государство-член ЕС, Литва в рамках санкций (национальное законодательство) нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов, затрагивающих не только обязательства самой Литвы, но и Европейского союза в целом», — написал Косачев в своем Telegram-канале.

19 июня председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что попытка блокады Калининграда может стать основанием для очень жестких действий со стороны России.

«Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жестких и абсолютно законных действий со стороны России», — написал он.

Прокомментировала ситуацию и сенатор от Крыма Ольга Ковитиди – по ее словам, решение властей Литвы о блокаде Калининграда является «выстрелом себе в ногу», а ответные меры России станут «бумерангом» для стран Прибалтики. По словам сенатора, решение литовских властей «ограничивает мобильность и возможности всех жителей Прибалтики».

Она напомнила, что, согласно заключению Еврокомиссии, Литва входит в группу государств «с критическим уровнем нищеты», и такой шаг является «выстрелом себе в ногу».

«Пока премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните разглагольствует о неоконченной борьбе с «драконом большевистской оккупации», в самой Литве обеспокоены известием о том, что литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС», — написала она.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов заявил «Газете.Ru», что ответом на эти «враждебные выпады» Вильнюса должно стать развитие Калининградского морского торгового порта и поиск альтернативных способов доставки необходимых товаров.

«Должен быть налажен бесперебойный морской караван доставки грузов и туристов. Для этого потребуются федеральные инвестиции. Это будет очень доходным бизнесом. Развитие Калининградского морского порта должно стать первым, но не единственным ответом на эти враждебные выпады. Их наличие и неожиданное принятие Литвой говорит о том, что им, видимо, больше нечем отвечать», — отметил Нилов.