«Северный поток» остановился: Европа получает российский газ только через Украину

Поставки топлива по «Северному потоку – 1» — ключевому маршруту из России в Европу – прекратились с 7:00 из-за начала техобслуживания, которое продлится до 21-го числа этого месяца. Ожидается, что в эти дни турбина, застрявшая из-за санкций на ремонте в Канаде, все же будет возвращена «Газпрому» через Германию.

Плановый ремонт

Данные оператора «Северного потока – 1» — компании Nord Stream AG – свидетельствуют, что в понедельник с семи утра по Москве поставки топлива прекратились. Власти Канады приняли решение вернуть турбину Siemens для газопровода «Северный поток» Германии Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens для газопровода «Северный поток». Об... 10 июля 07:38

Обе нитки газопровода были остановлены на 10 дней для проведения ежегодных плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации.

Накануне, как и в предыдущие дни, прокачка по «Северному потоку – 1» составила около 63,4 млн кубометров — порядка 40% от максимальной мощности магистрали, которая составляет почти 170 млн кубометров в сутки.

После остановки газопровода российский газ продолжит поступать в страны Европы лишь по одной транзитной ветке через Украину. Согласно данным сайта «Оператора ГТС Украины», ожидается, что транзит российского газа в понедельник может составить порядка 41,1 млн куб. м в сутки.

При этом «Газпром» подает газ для стран Европы транзитом через газоизмерительную станцию «Суджа», а заявки на прокачку через «Сохрановку» отклоняет украинская сторона.

В прошлому году ремонт на «Северном потоке – 1» также проводился в середине июля — с 13 по 23-е число. Несмотря на это, поставки газа по магистрали в 2021 году оказались на уровне исторически рекордного 2020 года — 59,2 млрд куб. м. Но в этом году из-за санкций газопровод работал лишь на 40% от своей максимальной мощности. Шольц прокомментировал решение Канады вернуть турбину для «Северного потока» Канцлер Германии Олаф Шольц приветствует решение властей Канады передать газовую турбину для трубопровода... 10 июля 15:22

В ожидании турбины

В начале июня Канада приняла очередной пакет санкций против России из-за военной спецоперации на Украине. В новые ограничения добавили консультирование нефтегазовых и химических компаний. Всего были запрещены 28 видов деятельности, связанных со строительством и перевозкой, компьютерными, бухгалтерскими и консалтинговыми услугами в сферах добычи полезных ископаемых, производства продуктов нефтепереработки и угля, а также химических продуктов.

Из-за санкций в Канаде застряла турбина «Северного потока – 1», находящаяся там на ремонте. 14 июня «Газпром» был вынужден ограничить работу на компрессорной станции «Портовая», нагнетающей газ в «Северный поток», «в связи с несвоевременным возвратом немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта»: поставки газа снизились до 100 млн куб. м в сутки. Уже 15 июня компания сообщила, что «останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». После этого суточная производительность компрессорной станции снизилась до 67 млн куб. м в сутки.

Заложником ситуации в том числе оказалась Германия, которой, согласно новому законодательству Евросоюза, необходимо заполнить свои подземные газовые хранилища на 80% до 1 ноября. Поэтому правительство ФРГ начало переговоры с Канадой о возвращении турбины «Газпрому», чтобы найти способ «восстановить жизненно важный поток газа».

9 июля стало известно, что, несмотря на протесты украинской стороны, канадские власти решили пойти на уступки. Было решено, что для соблюдения санкционных ограничений турбину доставят сначала в Германию, которая передаст ее «Газпрому». Как сообщил ТАСС 10 июля, немецкий концерн Siemens хочет после устранения всех формальностей как можно скорее вернуть турбину для «Северного потока» к месту эксплуатации. На Украине раскритиковали решение Канады вернуть турбину для «Северного потока» Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в социальных сетях прокомментировал... 10 июля 16:19

«Политическое решение (Канады) является необходимым и важным первым шагом на пути к поставке турбины. В настоящее время наши специалисты интенсивно работают над всеми дальнейшими формальными согласованиями и логистическими вопросами. Наша цель — как можно скорее доставить турбину к месту эксплуатации», — цитирует агентство заявление компании.

Источники «Коммерсанта» уточнили, что отправка турбины для компрессорной станции «Портовая» ориентировочно произойдет после 14 июля. Согласно их информации, сейчас машина еще проходит испытания в Монреале, где расположен ремонтный цех британской Industrial Turbine Company Limited (ITCL), принадлежащей Siemens Energy.

В статье говорится, что, вероятно, турбину отправят в Германию по морю, а затем уже в Россию. Весь процесс транспортировки может занять около двух недель. Поэтому машина может прибыть в Россию уже после окончания технических работ на «Северном потоке — 1». Установка турбины также может занять несколько дней.

Авторы материала отметили, что после этого прокачка газа по «Северному потоку — 1» должна увеличиться как минимум на 20%, до 100 млн кубометров в сутки.