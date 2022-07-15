«В ногу или легкие»: Европа решает, куда выстрелила себе санкциями против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью радио Kossuth, что политика санкций не оправдала своих ожиданий. Наоборот, она имела обратный эффект. Если сначала казалось, что европейская экономика «выстрелила себе в ногу», то теперь похоже, что она повредила себе «легкие и задыхается», считает глава государства. О том, какой именно орган повредил себе Евросоюз, введя ограничения против России – в материале «Газеты.Ru».

«Выстрел в легкие»

Во время радиоинтервью Виктор Орбан сказал, что не предполагал, что конфликт на Украине вовлечет Евросоюз «в эпоху войн». Европа платит цену за эту «войну», вводя санкции против России, но они не работают. ЕК намерена смягчить антироссийские санкции Европейская комиссия намерена 15 июля принять седьмой пакет санкций в отношении России. Об этом... 15 июля 11:31

«Должен сказать, сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и поэтому она сейчас везде задыхается», — сказал Орбан.

Премьер Венгрии отметил, что «нужно быть благоразумными», чтобы вооруженный конфликт «не перекинулся на Венгрию». По его словам, «война идет» не только на Украине, но и на «фронте энергоснабжения».

«Здесь будут две большие битвы, первая из которых идет уже сейчас — за устойчивые цены на энергоносители. А вторая — за рабочие места», — сказал он.

Премьер также отметил, что в Брюсселе уже «видят свою неправоту», и что «санкционная политика вредит им больше». По его словам, положение Венгрии осложняется еще и высокими за коммунальные услуги.

Орбан подчеркнул, что Венгрия всегда выступала против санкций, которые не помогают Украине, а только разрушают европейскую экономику.

«Нам нужно сесть с русскими и заключить перемирие, потому что единственным выходом из этого кризиса может стать мир», — заявил глава правительства.

Отвечая на вопрос, кто заинтересован «в продолжении войны» на Украине, Орбан ответил, что это «абсолютно точно не Венгрия».

«Китай выигрывает, Америка не проигрывает, а Европа страдает», — заключил венгерский премьер, отметив, что КНР нарастил импорт российской нефти, воспользовавшись отказом от нее других стран.

О «выстреле в легкие» Европы говорила и представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи. В конце июня она именно так охарактеризовала возможное эмбарго на российский газ, так как, по ее мнению, компенсировать поставки из РФ невозможно.

«Мы (на саммите глав стран Евросоюза в Брюсселе) хотели бы представлять венгерский народ, если венгерскому народу не подойдут предложения о введении санкций..., то мы об этом резко заявим... Могу сказать, что если изначальное введение эмбарго на нефть означало для Европы выстрел в ногу, то эмбарго на газ практически будет равняться выстрелу в легкие. Не только Венгрия, но и вообще все страны Европы не смогут компенсировать огромное количество газа, которое поступает из России», — заявила тогда Сенткирайи в эфире телеканала М1.

«Выстрел в ногу»

19 июня сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в своем Telegram-канале сравнила решение властей Литвы о блокаде Калининграда с «выстрелом себе в ногу». Она также пообещала, что ответные меры России станут «бумерангом» для стран Прибалтики.

«Литва, входящая по заключению Еврокомиссии в группу стран с критическим уровнем нищеты , очередной раз выстрелила себе в ногу <…> Нужно понимать , что ответные меры Российской Федерации на решение литовской власти, ограничивающей транзит российских грузов , бумерангом вернуться в страны Прибалтики», — написала Ковитиди.

А президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер 17 июня в эфире Fox News назвал «выстрелом в ногу» санкции, введенные Соединенными Штатами против России. Президент Сербии назвал отказ от нефти и газа России «выстрелом в ногу» для Европы Президент Сербии Александр Вучич назвал возможный отказ от нефти и газа из России «выстрелом в ногу»... 26 марта 00:04

Ученый отметил, что санкции редко приводят к тому, что государства, на которые они направлены, «меняют свое поведение».

«Вы не можете заставить глав государств отказаться от того, что они считают крайне значимым для их жизненно важных национальных интересов. В случае с Россией это ситуация на Украине», — сказал Ругер.

В качестве доказательства бесполезности ограничений он указал на тот факт, что в условиях санкционного давления Россия увеличивает свои доходы от продажи энергоресурсов.

«Нам же рассказывали обо всех этих яхтах, которые мы арестовали, а затем нам пришлось платить за их содержание. И это лишь небольшой пример. Однако мы видим это и в случае с ценами на нефть, и в случае с ценами на продукты питания. А затем на наших глазах Соединенные Штаты заявляют: знаете, нам нужно выделить субсидии для глобальной продовольственной помощи», — добавил Ругер.

По его словам, ученые исследовали данный вопрос десятилетиями и выяснили, что политика санкционного давления зачастую «не особо помогает».

«Типичная картина, которую мы наблюдаем со стороны нынешней администрации, — это политические решения, которые, как кажется, должны принести пользу американским налогоплательщикам или людям за рубежом, но на самом деле оказываются выстрелом себе же в ногу», — заключил эксперт.