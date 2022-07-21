«Это временное решение»: Мантуров объяснил, при каких условиях отменят параллельный импорт

Параллельный импорт, позволяющий ввозить в Россию товары без согласия правообладателя, может быть в скором времени отменен, заявил вице-премьер России Денис Мантуров. Данную меру ввели, чтобы сбалансировать рынок.

Российским производителям нужно подготовиться к предстоящим изменениям, когда будет понимание, что российской продукции для замещения будет достаточно, заявил глава Минпромторга.

«Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам [товаров], когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», - сказал он на выставке промышленных предприятий в Удмуртии.

Мантуров назначен вице-премьером 15 июля. Для него это первая рабочая поездка в статусе зампреда правительства. AliExpress и «Авито» vs «серые» магазины. Где дешевле всего купить PS5 С приостановкой поставок и продаж продукции Sony в России, игровых консолей компании в стране... 20 июля 14:39

В начале июля сообщалось, что российские ретейлеры из-за дефицита иностранных брендов начали расширять ассортимент за счет производителей из Узбекистана. Тогда «М.Видео-Эльдорадо» договорилась о поставках продукции Samsung, Shivaki, Viessmann, которые производятся компанией Artel из Узбекистана. «Ситилинк» ввел на российский рынок китайский бренд Ascoli и турецкий Grundig.

Предполагается, что узбекский производитель займет 5% российского рынка бытовой техники в течение двух лет.

Параллельный импорт предполагает легализацию ввоза в Россию товаров брендов, которые продаются в других странах, без разрешения правообладателя. Продукция поставляется альтернативными способами без участия официального дистрибьютора. Федеральная таможенная служба напоминает, что параллельный импорт не предполагает поставки контрафактной продукции.

В конце мая «Газете.Ru» в Минпромторге сообщили, что ведомство намерено ежеквартально пересматривать список товаров для параллельного импорта. Ведомство будет мониторить ситуацию с доступностью товаров в магазинах и обсуждать с бизнесом список необходимых для импорта товаров.

Главный критерий, на основании которого будет приниматься решение о расширении или уменьшении перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, — фактические отгрузки импортной продукции в Россию, - сказали в пресс-службе Минпромторга. Параллельный импорт: список товаров расширят и защитят от санкций Минпромторг намерен пересматривать список товаров для параллельного импорта ежеквартально, сообщили... 18 мая 16:32

«Параллельный импорт является мерой, которая сохранит доступ к ряду товаров для российских потребителей. И поможет компаниям, в том числе остающимся на российском рынке, не приостанавливать производство. Также — обеспечить наличие в России товаров, которые не импортируются в условиях санкционного давления и производство которых не налажено или прекращено на территории России», — уверен гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг.

Что повезут, кроме Xbox и Rolls-Royce

6 мая в России утвердили список товаров из 96 пунктов для ввоза без разрешения правообладателя. Туда вошли одежда и косметика, смартфоны и различная техника, медицинские инструменты, автомобили, отопительные котлы и другие позиции. Минпромторг заявил. Что при создании списка руководствовался «защитой интересов отечественных потребителей». Tesla, PlayStation и техника Apple. Что можно ввозить в Россию без разрешения правообладателя В России утвердили перечень товаров для ввоза без разрешения правообладателя. Список товаров... 06 мая 16:36

В список одежды и косметики попали популярные в России бренды — Garnier, L'Oreal, Yves Saint Laurent, Maybelline, Kiehl's, NYX и многих других, шампуни Head and Shoulders и Pantene, зубные пасты Oral-B и Blend-a-Med и так далее.

В список автомобилей и комплектующих к ним попали почти все марки западных авто. Среди них: Tesla, Toyota, Land Rover, BMW, Volkswagen, Skoda, Subaru, Suzuki, Honda, Chrysler, Bentley, Mitsubishi, Chevrolet, Dodge, Rolls-Royce и многие другие (всего более 50 брендов).

Также в списке оказались смартфоны и техника брендов Apple, Samsung, Sony, Asus, HP, Intel, Dell, GoPro, Panasonic, Nokia, LG, Toshiba, бытовая техника Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, Philips. Кроме того, в него вошли игровые приставки Xbox, Playstation и Nintendo, музыкальные инструменты и комплектующие, звукозаписывающая и телеаппаратура.