В ЦБ рассказали об ограничениях на выдачу валюты и апокалиптическом сценарии для доллара

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ решил продлить в сентябре ограничения на выдачу иностранной наличной валюты. Но, по ее словам, доллары продолжат обращения в России даже при апокалиптичном сценарии.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ решил продлить в сентябре ограничения на выдачу наличной иностранной валюты. Также на заседании Совета директоров ЦБ она сообщила, что хождение иностранной валюты в России ограничено из-за санкций недружественных стран, однако несмотря на это, доллары в РФ продолжат обращение. Она отметила, что улучшения ситуации с поступлением наличной иностранной валюты не ожидается в ближайшем будущем.

Решения недружественных стран, о которых я уже говорила, — о запрете ввоза в Россию наличной валюты — они остаются в силе <…> банки должны иметь возможность обеспечивать для граждан их права на открытые раньше валютные счета, и получить сумму в рамках разрешенного лимита 10 тысяч, - сказала Набиуллина.

Также она отметила, что около 90% вкладчиков могут снять валюту со вкладов, несмотря на ограничения.

Временный порядок ЦБ по операциям с наличной иностранной валютой действует с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Он предполагает возможность снятия с валютных счетов и вкладов не более $10 тыс. по рыночному курсу на день выдачи. В ЦБ связали это с тем, что в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в $10 тыс. Для клиентов, которые хранят большую сумму, предлагается снять остаток в рублях – так же по актуальному курсу. Возможность открытия вкладов и новых валютных счетов сохраняется, однако снять с них средства в период ограничений будет нельзя. Валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета, конвертация других иностранных валют в доллар также будет проходить по рыночному курсу. Однако на время ограничений банки не будут продавать наличную валюту гражданам. Отмечается, что поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Апокалиптичный сценарий

Также Набиуллина заявила, что наличные доллары в России продолжат обращение даже при апокалиптическом сценарии, однако ЦБ продолжит стимулировать процессы девалютизации и трансформации банковских балансов в рубли или валюту дружественных стран. Собчак попросила Набиуллину снять лимиты на переводы валюты Телеведущая Ксения Собчак обратилась к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой... 20 июля 19:05

«Даже в самом таком, апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, сложном сценарии, у нас наличный доллар в стране будет обращаться», - сказала она, добавив, что российские банки прошли текущий кризисный период лучше, чем ожидал регулятор.

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Возможность дешевых кредитов

В ходе заседания Набиуллина также объявила, что ЦБ решил снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 8% годовых. Такое решение объяснили низкими темпами прироста потребительских цен, что в свою очередь способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции. Банк России резко снизил ключевую ставку Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентных пункта — до 8% годовых. Такое... 22 июля 15:50

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В свою очередь Сбербанк уже сообщил, что с 26 июля снизит базовую ставку по ипотечным программам на 0,6%, минимальная составит 9,9% годовых. Новые условия распространяются как на новостройки, так и на вторичный рынок.