«В Европе закончилась энергия»: премьер Венгрии призвал снять санкции с России

В Венгрии обвинили европейские власти в «нелогичных действиях», поскольку антироссийские санкции «не увенчались успехом», а только создали проблемы для европейцев. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что инфляция и дефицит энергии «могут поставить Европу на колени», в то время как у стран «закончилась энергия». Что делать, чтобы изменить ситуацию с инфляцией и повышением цен, — в материале «Газеты.Ru».

России – санкции, а Европе – инфляция

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что «попытки ослабить русских» при помощи «11 тыс. санкций» «не увенчались успехом». Его слова приводит агентство MTI.

«Напротив, жестокая инфляция и дефицит энергии, вызванные санкциями, могут поставить Европу на колени», – утверждает он, уточняя, что и он не знает, как долго Брюссель будет продолжать санкционную политику.

По его мнению, из-за «нелогичных действий» Евросоюза проблема становится только больше.

«Если мы не изменим санкционную политику, ситуация в Европе будет непростой. Ситуация такова, что в Европе закончилась энергия, приходится привозить сюда откуда-то еще, а энергия, которая сюда поступает, дорогая», – подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что из-за политики европейские власти отказываются от различных источников энергии, что приводит к подорожанию «собственной жизни и усложнению положения собственной промышленности в глобальной конкуренции».

Тем не менее он заявил, что в Венгрии дефицита энергии не будет. В его стране якобы достаточно газа и электричества. Как отмечает агентство MTI, Орбан имел в виду, что останавливать или закрывать какие-либо заводы из-за нехватки энергии нет необходимости.

Кроме того, венгерский премьер обратил внимание, что сфера открыта для инвестирования: «Каждый, кто хочет здесь инвестировать и производить, может прийти и инвестировать сюда».

Решение проблемы повышения цен в Европе

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш считает, что снижения цен и инфляции возможно при снятии санкций против России. Об этом пишет РИА «Новости».

«Если завтра снять санкции с России или хотя бы энергетическую их часть, цены и инфляция упадут вдвое. Но Еврокомиссия пошла не по этому, а по противоположному пути», – подчеркнул он.

В частности, он высказался против решения Еврокомиссии (ЕК) об установлении потолка цен на российский газ. «Проблема в том, что потолок цен может быть установлен только в том случае, если кто-то производит то, что он хочет распространять. А Европа не обеспечивает себя газом сама, поэтому говорить о ценовом потолке не имеет смысла», – заключил он.

Негативно к этой идее отнеслись еще, как минимум, в трех странах, в том числе Словакии. Поддержали Польша и Латвия.

Но в ЕК считают, что снимать санкции не стоит. Вместо этого европейские власти занимаются поиском альтернативных мер по снижению цен и инфляции. Помимо потолка цен на газ из России, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила сократить спрос на электроэнергию причем в обязательном порядке. Но, например, Польша, Болгария, Венгрия и Греция, хотят, чтобы эта мера была добровольной.

Фон дер Ляйен также считает, что помочь в решении вопроса поможет налог солидарности. Планируется, что выплачивать его будут организации, которые работают на ископаемом топливе и получают большую прибыль.

Так же необходимо, как считает глава ЕК, поддержать коммунальные компании, в том числе предоставить им кредиты для размещения средств, необходимых для торговли на энергетических биржах.

И пятый пункт, который она предложила – ограничить доходы организаций, которые не импортируют, но производят электроэнергию из недорогих источников.