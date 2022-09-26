«Вероятно, появилась дыра». ЧП на «Северном потоке — 2»

В одной из ниток газопровода «Северный поток — 2» в ночь на 26 сентября резко упало давление, точная причина ЧП пока не установлена. Представитель оператора трубопровода Nord Stream 2 AG уточнил, что давление упало с 105 до 7 бар из-за дыры в трубе, но пока неизвестно, где именно она находится. В Дании сообщили об утечке газа у берегов острова Борнхольм. Власти страны рекомендовали кораблям обходить зону ЧП за пять миль.

В газопроводе «Северный поток — 2» резко упало давление в ночь на 26 сентября, сообщило агентство DPA со ссылкой на данные оператора газопровода. «Сотрудничество разрушено». В Германии заявили, что запуск «Северного потока — 2» исключен Боевые действия России на Украине подорвали доверие между Берлином и Москвой, поэтому ввод... 19 сентября 13:41

«ЧП на нитке А газопровода «Северный поток — 2». Сегодня ночью диспетчер береговой площадки «Северного потока — 2» зафиксировал резкое падение давления в линии А», — сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

По данным Reuters, давление за ночь упало со 105 до 7 бар.

Агентство отмечает, что оператор немедленно предупредил о случившемся «ответственные ведомства Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России». В настоящее время «ведется расследование», однако причины происшествия пока не установлены.

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии также сообщило, что не знает причину, которая привела к падению давления в газопроводе. «Мы находимся в контакте с соответствующими ведомствами в целях выяснения причин...» — отметили в ведомстве.

По словам представителя Nord Stream 2 AG Ульриха Лиссека, «в каком-то месте» на протяжении газопровода, «вероятно, появилась дыра».

Он также не исключил, что утечка происходит «на сухопутном отрезке» трубопровода. Представитель компании рассказал, что в нормальных условиях давление внутри ниток газопровода «составляет 105 бар», однако сейчас на германском отрезке оно составляет «лишь 7 бар».

Лиссек отметил, что установку причин падения давления «осложняет санкционный режим и отсутствие персонала на местах».

Возможное место утечки

Морское управление Дании зафиксировало утечку газа недалеко от острова Борнхольм. По данным ведомства, предполагаемая точка ЧП находится сразу за пределами территориальных вод Дании, в исключительной экономической зоне. Место утечки соответствует трассе прохождения «Северного потока — 2». «Отправьте эти счета в Москву!» Глава ЕК переложила ответственность за дорогое электричество на Россию Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ на критику со стороны Европарламента из-за цен... 14 сентября 21:25

Морское управление предупредило, что утечка может быть опасна для осуществления навигации. Поэтому ведомство советует судам обходить район ЧП за пять миль.

Отвечая на вопрос о предполагаемом месте утечки, представитель Nord Stream 2 сообщил агентству Reuters, что утечка не могла произойти в конечной точке газопровода в Любмине на севере Германии.

«Если бы это было в Любмине, вы бы это услышали», — сказал он.

Разговоры о запуске «СП — 2»

На фоне полной остановки прокачки газа по «Северному потоку» в Европе высказывались предложения о разрешении запуска «Северного потока — 2». Путин и Шольц поговорили впервые с конца мая. Разговор длился 90 минут Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонные переговоры впервые с мая. Они продлились... 13 сентября 22:54

При этом министр энергетики Германии Роберт Хабек неоднократно повторял, что возможность запустить трубопровод исключена. Он указал, что такое решение увеличило бы зависимость Европы от российского газа и стало бы «поднятием белого флага» в противовес всем санкциям, введенным в отношении России.

19 сентября премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония в Германии Штефан Вайль заявил, что «Северный поток — 2» может быть никогда не введен в эксплуатацию, поскольку Берлин утратил доверие к Москве в сфере энергоносителей. Он также выразил мнение, что дальнейшее партнерство России и Германии в области энергетики невозможно.

Так политик прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, который 16 сентября предложил европейским странам снять санкции с «Северного потока — 2».

«В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с «Северного потока — 2», 55 млрд куб. м по году — только кнопку нажать, и все пошло», — говорил он.

Газопровод состоит из двух ниток труб длиной около 1200 км, которые проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Германии, Финляндии, Дании и Швеции. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока-2» — 55 млрд куб. м газа в год. На данный момент они заполнены газом и готовы к работе.