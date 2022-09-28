Что происходит с картами «Мир» в Турции

В Турции не осталось банков, использующих российскую платежную систему «Мир», сообщил телеканал NTV, однако позже государственные банки Vakıfbank и Halkbank опровергли эту информацию и заявили, что продолжают работать с «Миром» в прежнем режиме. Решения турецких и других зарубежных банков связаны с предупреждением Минфина США.

Накануне турецкий телеканал NTV сообщил, что вслед за двумя частными банками Is Bankasi и DenizBank о выходе из системы «Мир» заявили три государственных банка Турции — Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank.

«После частных банков, государственные также решили прекратить использование системы «Мир» в Турции. На данный момент в Турции не осталось банков, использующих систему «Мир», — передал телеканал.

Однако позже Vakıfbank и Halkbank рассказали РИА «Новости», что они не получали уведомлений от властей о приостановке работы с российской платежной системой «Мир», операции продолжаются в прежнем режиме.

Представитель турецкого банка Halkbank заявила, что уведомление надзорного органа Турции о прекращении использования платежной системы «Мир» может поступить в госбанки 28 сентября

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие госбанки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы «Мир». По сообщению агентства, такие планы турецких банков — пример того, как «вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы».

В агентстве отметили, что решение банков также знаменует собой поворот в позиции Турции касательно санкций против России. «У нас есть альтернатива»: Эрдоган обсудит с чиновниками карты «Мир» Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит с чиновниками использование российской платежной системы «Мир» и... 22 сентября 20:54

Вторичные санкции США

15 сентября Минфин США ввел санкции против 30 российских юридических и 40 физических лиц, включая главу Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева. В Минфине отметили, что непосредственно НСПК или система «Мир» под санкции не попала. Тем не менее американские власти предостерегли финансовые организации третьих стран от расширения сотрудничества с платежной системой.

«Те неамериканские финансовые учреждения, которые заключают новые или расширенные соглашения с НСПК, рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США за счет расширения использования национальной платежной системы «Мир» за пределами территории РФ», — заявили в Минфине США.

Карты платежной системы «Мир» до начала частичной мобилизации в РФ работали в Турции, Армении, Вьетнаме, Казахстане, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Представители дипломатических и туристических кругов ряда других стран — Кубы, Ирана, Нигерии, Таиланда, Египта, Никарагуа, Эфиопии, Малайзии — в последние месяцы говорили о готовности или намерениях начать прием российских карт.

В поисках альтернативы

28 сентября турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что турецкие власти на этой неделе раскроют информацию о платежной системе, которую разработали для замены российских карт «Мир».

«Согласно информации Aydınlık, детали платежной системы, над которой ведется работа в качестве альтернативы «Миру», будут объявлены через день или два», — говорится в публикации. «У нас есть альтернатива»: Эрдоган обсудит с чиновниками карты «Мир» Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит с чиновниками использование российской платежной системы «Мир» и... 22 сентября 20:54

В газете отметили, что сейчас в туристических провинциях Турции приезжие из России, как и местный бизнес, испытывают трудности с платежами и призывают власти найти решение проблемы. Президент Турции Тайип Эрдоган в последние дни обсуждал возможность использование системы «Мир» с экономическими ведомствами.

«Миру» – нет

21 сентября армянские, вьетнамские и казахстанские банки приостановили работу с российской платежной системой.

Во вьетнамском банке BIDV заявили, что перестали принимать карты «Мир». Как рассказал сотрудник банка, BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay. Платежной системы «Мир» в этом списке нет. Банк VRB пока продолжает работать с «Миром».

В Народном банке Казахстана («Халык банк») также отказались принимать «Мир». Там пояснили, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

«Банки самостоятельно <…> устанавливают деловые отношения с операторами платежных систем, а также принимают решения по вопросам, связанным с оказанием банковских услуг», — отметили в ЦБ Казахстана.

В ЦБ Армении тоже пояснили, что коммерческие банки самостоятельно принимают решения в связи с санкциями относительно обслуживания российской платежной системы.

«Что касается изменений в процессе обслуживания клиентов, то коммерческие банки в случае изменения в своих условиях обслуживания уведомят клиентов в надлежащем порядке», — заявили в ЦБ Армении.