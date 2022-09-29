Сталь, туалетная бумага и Газманов. По кому ударят новые санкции ЕС

Евросоюз в новом пакете санкций планирует ввести ограничения на новые контракты с «Газпром нефтью», «Роснефтью» и «Транснефтью», запретить импорт стальной продукции из России, а также отказаться от российской икры, водки и сигарет, пишут СМИ со ссылкой на источники. В черные списки добавят певцов Николая Расторгуева и Олега Газманова.

Евросоюз намерен запретить импорт стальной продукции из России, номенклатура товаров пока не называется, пишет издание Politico со ссылкой на источники. Также в список могут попасть повседневные предметы быта: косметика, мыло, туалетная бумага.

«Новый запрет исключит импорт товаров, которые, как считается, приносят значительный доход в России, таких как «косметические средства или средства для макияжа», «средства для бритья, включая средства до бритья и после бритья, личные дезодоранты», а также мыло и туалетная бумага», — передает Politico.

В новом пакете санкций планируется оставить возможность импорта российских алмазов. Тем не менее под санкции попадут «определенные элементы, используемые в ювелирной промышленности», такие как камни и драгоценные металлы, пишет Politico. Еврокомиссия намерена ввести санкции против «Алросы», крупнейшего добытчика алмазов.

Также Евросоюз намерен запретить экспорт в Россию самолетов, чипов и полупроводников. Российскому правительству и компаниям из России хотят ограничить возможность получения юридических и IT-консультаций, инженерных и архитектурных услуг.

Персональные санкции могут коснуться философа Александра Дугина, артиста Николая Расторгуева (группа «Любэ»), а также Алана Лушникова (концерн «Калашников»), утверждает издание.

Евросоюз усилит санкции против России. И одновременно смягчит Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила проект нового пакета «кусающихся» антироссийских... 28 сентября 22:32

Ограничения станут ответом на проведение референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР и подконтрольных территорий Херсонской и Запорожской областей. Они завершились 27 сентября, вечером того же дня были объявлены результаты — почти во всех регионах «за» проголосовали более 90% жителей. ЕС заявлял, что не признает итогов референдумов.

Нефть и ОПК

Также Евросоюз планирует ввести ограничения на новые контракты с «Газпром нефтью», «Роснефтью» и «Транснефтью», пишет издание EU Observer со ссылкой на внутренний документ ЕС.

»(ЕС) намерен ввести ограничения в отношении новых контрактов с российскими нефтяными гигантами «Газпром нефтью», «Роснефтью» и «Транснефтью», — пишет издание.

Персональные санкции могут быть введены против 29 физических лиц, большинство из которых «малоизвестные чиновники, связанные с проведением референдумов» по присоединению к РФ.

Помимо них санкции могут ввести в отношении артистов Олега Газманова и Юлии Чичериной, а также исполнительного директора входящего в «Ростех» концерна «Техмаш» Александра Кочкина.

Также ЕС может запретить перевозчикам и страховщикам заниматься транспортировкой нефти из России, если она продается выше цены, определенной органом коалиции стран Группы семи, передает EUobserver.

28 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что одной из основных целей новых санкций Евросоюза станет лишение российского ОПК ключевых технологий.

«Здесь главная цель — лишить российский оборонный комплекс ключевых технологий», — сказала она.

Окончательное решение по санкциям послы стран ЕС собираются обсудить 30 сентября.

Также она заявила, то ЕС введет потолок цен на российскую нефть, для этого создается правовая база. По словам фон дер Ляйен, ряд развивающихся стран еще нуждаются в поставках нефти из России по низким ценам, а ограничение поможет снизить доходы России и сохранить стабильность на мировых энергетических рынках.

«Сегодня в этом пакете мы представляем правовую основу для ограничения цен на нефть», — сказала она.

Забота о потребителях

Также Еврокомиссия выступила с новыми инициативами по возможному ограничению цен на газ в Европе, предложив, в частности, установить потолок цен на российское топливо передает агентство DPA со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ. По ее словам, главная цель ЕС — «гарантировать более низкие цены для потребителей зимой».

ЕК предлагает установить максимально возможную цену на российский газ. Другим вариантом, как отмечает DPA, предлагается ограничить стоимость топлива пр ипроизводстве электроэнергии, чтобы также снизить ее стоимость.

В документе не уточняется, как именно механизм будет выглядеть в Европе. Разница между максимальной и рыночной ценой будет зависеть от системы электроснабжения. В то же время ЕК предупредила о возможных негативных последствиях ограничения цен. «Если действия по ценообразованию будут предприняты изолированно, существует риск того, что они повысят спрос, а не устранят основной дефицит», — подчеркивается в документе.

Борьба за сталь

Ранее крупнейшие европейских сталелитейные компании и трейдеры обратились в ЕК и попросили не запрещать импорт стальных полуфабрикатов из России. Они утверждали, что альтернативы этим поставкам пока нет. В письме, в частности, упоминались сляб, блюм и квадратная заготовка. Идею о запрете импорта российской стали продвигали Польша, Ирландия, Латвия, Литва и Эстония, писал Bloomberg 23 сентября.

Как утверждает РБК, в случае введения запрета на импорт российского сляба, из которого делается плоский прокат, в первую очередь пострадал бы НЛМК, единственный экспортер этого продукта из России в ЕС. НМЛК поставляет стальные полуфабрикаты в Бельгию, Францию и Италию – на заводы, которыми она владеет совместно с бельгийским инвестиционным фондом SOGEPA, и свой завод в Дании.

15 марта Евросоюз ввел запрет на импорт широкой номенклатуры российской стальной продукции в ответ на начало СВО на Украине. В этот список попали непокрытый горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, сортовой прокат, сварные и бесшовные трубы, продукция из чугуна и олова. Санкции не распространяются на стальные полуфабрикаты, одним из крупнейших поставщиков которых в ЕС является Россия.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС введением новых ограничений «еще больше изолирует российскую экономику и нанесет ей ущерб». По ее словам, предложенные запреты могут лишить экономику России €7 млрд. Она также указала, что Еврокомиссия предлагает расширить список товаров, запрещенных к экспорту в Россию из стран ЕС, включив в него продукцию из «сектора авиации, электроники, определенных химических веществ».