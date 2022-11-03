От «Джек Дэниэлз» до «Уайт Хорс». В России разрешили параллельный импорт алкоголя

Jagermeister, Jameson, Jim Beam, Aperol, White Horse, Wiliam Lawsons's, Hennessy, Moet, Bacardi, Capitan Morgan вошли в список товаров, которые можно ввозить в Россию по схеме параллельного импорта. Кроме того, Минпромторг разрешил ввозить по той же схеме продукцию Marvel, Disney Pixar, DC Comics (но фильмов и комиксов это пока не касается). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министерство промышленности и торговли разрешило ввозить алкоголь в Россию в рамках параллельного импорта. Соответствующий приказ появился на официальном интернет-портале правовой информации. «Навязать демократию – значит сломать страну» Главным мотивом устранения режима полковника Муаммара Каддафи называют усталость. Он правил страной... 02 ноября 10:58

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса... при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации... После группы 06 ТН ВЭД ЕАЭС дополнить строкой следующего содержания: Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус», — говорится в документе.

В перечень, в частности, вошли такие бренды, как Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo, Jack Daniels, Jagermeister, Jim Beam и другие (группа кодов ТН ВЭД ЕАЭС 2208).

Минпромторг предложил легализовать параллельный импорт спиртного для ряда иностранных брендов в сентябре. Первоначальная версия списка была шире, в финальный вариант в итоге не вошли шампанское Veuve Clicquot, вермуты Martini и Cinzano, ром Captain Morgan, Havana Club и текила Olmeca.

За и против

В конце октября производители спиртного обратились к главе Минфина Антону Силуанов, попросив не допустить легализации параллельного импорта алкоголя. Российские производители указывали на риск ввоза импортерами в страну контрафакта. Сейчас, по словам бизнесменов, при прямых поставках зарубежные компании гарантируют продажу оригинальной продукции, подтверждая качество продукции документами. Россия вернулась в зерновую сделку с Украиной Россия вернулась к участию в зерновой сделке после получения от Украины письменных гарантий... 02 ноября 16:42

В Ассоциации компаний розничной торговли в то же время заявили, что параллельный импорт продукции зарубежных производителей спиртного мог бы решить проблему потенциального дефицита в России. Полки могут опустеть уже к концу года.

Так, председатель Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции Дмитрий Былино, к примеру, подчеркивал, что российские производители коньяка не смогут полностью заменить продукцию зарубежных компаний.

«Полностью заменить ушедших поставщиков нам не удастся. Но за счет параллельного импорта алкогольной продукции частично можно удовлетворить запрос потребителя. Противники параллельного импорта защищают интересы каких-то транснациональных компаний, но точно не отечественного покупателя», — указывал Былино в беседе с «Газетой.Ru».

Marvel, Disney Pixar и DC Comics

2 ноября Минпромторг также внес в перечень для параллельного импорта продукцию Marvel, Disney Pixar и DC Comics. «По параллельному импорту теперь можно будет поставлять продукцию с торговыми марками Marvel, Disney Pixar, DC Comics и др.», — отметили в министерстве.

При этом глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков уточнил, что параллельный импорт пока не распространяется на фильмы и мультфильмы этих компаний. Речь идет об игрушках и куклах под их брендами.

В то же время глава АВК полагает, что «в ближайшее время сформируется отдельный список по аудиовизуальным правам недружественных стран». Спад ВВП России в третьем квартале ускорился до 5% год к году По итогам третьего квартала 2022 года спад экономики России в годовом выражении ускорился... 02 ноября 22:03

В ведомстве указали, в перечень также вошли бренды автомобильных запасных частей, продукция химической промышленности, игрушки и другие товары.

Параллельный импорт предполагает ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака. Поэтому ввезенную таким образом продукцию часто называют «серой».

Как отмечает DW, российские власти успешно реализовали широкий спектр схем «параллельного импорта». На российском рынке можно купить огромных список товаров — от джинсов Levi's до iPhone — несмотря на то, что эти производители больше не осуществляют прямые поставки на российский рынок.