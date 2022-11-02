Россия вернулась в зерновую сделку с Украиной

Россия вернулась к участию в зерновой сделке после получения от Украины письменных гарантий о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы. В Минобороны РФ заявили, что этому поспособствовали Турция и ООН. Временный выход из сделки Москва объясняла атакой дронов на Севастополь. При этом турки продолжали вывозить зерно с Украины по своей инициативе.

Российская Федерация возвращается к участию в зерновой сделке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что соглашение было достигнуто благодаря посредническим усилиям Турции и ООН.

«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения», — заявил представитель МО РФ Игорь Конашенков. Песков заявил, что без России зерновая сделка «вряд ли реализуема». Но суда уже пошли Без участия России реализация соглашения по вывозу украинского зерна «вряд ли... 31 октября 18:58

29 октября российское Минобороны сообщало о приостановке реализации соглашения по вывозу сельхозпродукции из украинских портов после совершения Украиной «теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора». Перед этим Севастополь был атакован с помощью беспилотников.

В Джибути и Судан

2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12:00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.

Он сослался на телефонный разговор российского и турецкого министров обороны, в ходе которого было сообщено о возобновлении поставок зерна.

«В первую очередь коридор будет функционировать для поставок <...> в бедные страны Африки, в частности в Джибути, Судан», — добавил Эрдоган. «Навязать демократию – значит сломать страну» Главным мотивом устранения режима полковника Муаммара Каддафи называют усталость. Он правил страной... 02 ноября 10:58

1 ноября президенты РФ и Турции провели телефонные переговоры (по инициативе турецкой стороны), в ходе которых обсуждалась зерновая сделка и были указаны условия ее возобновления. Владимир Путин заявил, что вторая часть пакетных договоренностей по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки не была выполнена.

Президент РФ также заявил, что за три месяца действия зерновой сделки не была выполнена задача приоритетного обеспечения доставки продовольствия наиболее нуждающимся странам.

Путин отметил, что Москва рассмотрит условия возвращения к зерновой сделке, если Киев гарантирует, что не будет использовать морской коридор в военных целях.

В свою очередь Эрдоган выразил уверенность в том, что конструктивный подход к теме зернового кризиса окажет стимулирующее воздействие на все стороны на пути возвращения к диалогу, передает агентство Anadolu. Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжает предпринимать необходимые инициативы со всеми сторонами для урегулирования проблем, связанных с реализацией соглашения по поставкам зерна.

Турки продолжали вывоз

30 октября Украина, Турция и ООН согласовали план прохода 16 судов по гуманитарному коридору на 31 октября, в том числе 12 кораблей — из украинских портов.

На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что без России продуктовое соглашение вряд ли реализуемо, поскольку в таком случае нет гарантий безопасности прохода судов по морскому коридору.

Вечером 1 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что сухогрузы под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие с Украины, несмотря на приостановку участия РФ в соглашении.

Анкара, по его словам, прилагает усилия для начала вывоза продовольствия и удобрений из российских портов, а также уже довела до сведения Киева российскую озабоченность в связи с атакой на Черноморский флот в Севастополе. Акар выразил уверенность, что реализация зерновой сделки будет продолжена.

1 ноября представители ООН, Турции и Украины в Совместном координационном центре в Стамбуле договорились не планировать движение судов с украинским зерном по коридору безопасности на 2 ноября.

«Решение было принято по согласию делегаций Украины, Турции и ООН. Они его выработали. Это часть их обсуждений друг с другом, и они сочли, что так будет лучше поступить завтра», — отметил представитель генсека ООН Фархан Хак.