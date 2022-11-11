«Это решение нелогично». Почему США признали российскую экономику нерыночной

«Рыночные принципы» США применяются не для обеспечения свободной конкуренции, а для ее подавления, утверждают в Минэкономразвития РФ. Там добавили, что решение американского Минторга об отзыве у России статуса страны с рыночной экономикой может быть оспорено во Всемирной торговой организации. Этот статус был предоставлен РФ 20 лет назад — в 2002 году, и пересмотрен после начала специальной военной операции на Украине. По оценкам экспертов, на фоне уже введенных санкций значимого эффекта это решение не несет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Решение министерства торговли США отозвать у России статус страны с рыночной экономикой является предвзятым и «сугубо политическим», утверждают в пресс-службе Минэкономразвития РФ. Соответствующий комментарий ведомства был распространен в пятницу, 11 ноября, передает ТАСС.

В МЭР в частности указали, что пересмотр статуса был начат всего через полгода после того, как Минторг США подтвердил, что экономика России остается рыночной. «Терпение народа дошло до точки кипения» Арабская весна в Иордании не привела к смене власти, но страна все равно считается одной... 09 ноября 08:19

«Обстоятельства, которые были сочтены достаточными для пересмотра собственного решения, возникли после начала специальной военной операции на Украине и являются прямым следствием действий ряда стран, не в последнюю очередь самих Соединенных Штатов», — считают в российском министерстве.

В ведомстве также не исключили, что будут задействованы процедуры разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации, передает «Интерфакс».

«Это решение США нелогично не только из-за того, что наша «нерыночность» устанавливается на основании обстоятельств, которые были созданы самими США. Для практического применения этого решения требуется, чтобы на рынок США поставлялись российские товары.

Российский экспорт уже практически полностью остановлен целым набором санкционных мер — от полных запретов и дополнительных пошлин до практической невозможности американских лиц оплатить поставку, а перевозчикам довезти груз.

«Рыночные принципы», как их понимают США, по сути применяются не для обеспечения свободной конкуренции, а, наоборот, для подавления конкуренции со стороны неамериканских производителей», — утверждают в Минэкономразвития. Военная операция РФ на Украине. День 261-й Отвод российских войск с правого берега Днепра в Херсоне завершен, на левый берег выведено... 11 ноября 21:29

Статус российской экономики переквалифицируется в нерыночный

10 ноября Минторг США со ссылкой на итоги расследования объявил, что Россия не может больше считаться страной с рыночной экономикой для целей американского закона об антидемпинговых пошлинах, поэтому статус экономики РФ переквалифицируется в «нерыночный».

Решение основано на «глубоком анализе исследований из беспристрастных сторонних источников», отмечается в пресс-релизе Минторга США. Там добавили, что рост государственного влияния на экономику ставит американскую промышленность в невыгодное положение при попытках конкурировать на глобальных рынках.

«Вмешательство правительства в экономику России привело к искажению цен и издержек для российских предприятий, что повлияло на формирование компаниями РФ нерыночных цен на импорт в США», — цитируют «Ведомости» пресс-службу американского ведомства.

При этом значимого практического эффекта на фоне действующих санкций это решение не несет, пояснил экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, завкафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.

«Решение США о нерыночном статусе России для целей антидемпинговых расследований означает, что при проведении расследований против российских товаров издержки наших экспортеров учитываться не будут. Вместо них будут использоваться издержки третьих стран.

Таким образом, возрастут риски дополнительных ограничений для доступа на рынок США — прежде всего металлургов и химиков.

С другой стороны, на фоне других антироссийских мер США, в том числе санкций, практический негативный эффект решения Минторга вряд ли будет значительным», — сказал Медведков.

Рыночный статус был предоставлен России Минторгом США в 2002 году. В 2021-м Минторг США уже проводил анализ рыночности российской экономики. По его итогам 29 октября прошлого года было опубликовано решение об отсутствии достаточных оснований для отзыва рыночного статуса России.

В мае 2022 года Минторг США начал пересмотр этого решения со ссылкой на «изменившиеся обстоятельства».