Военная операция РФ на Украине. День 261-й

9:32

Глава администрации Винницкой области Украины Сергей Борзов сообщил, что «11 ноября началось с тревоги». «Снова есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, среди гражданских жертв нет, на месте работают спасательные службы.