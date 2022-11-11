Военная операция РФ на Украине. День 261-й

Европа все больше и больше втягивается в украинский конфликт, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, пишет ТАСС.
Глава администрации Винницкой области Украины Сергей Борзов сообщил, что «11 ноября началось с тревоги». «Снова есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, среди гражданских жертв нет, на месте работают спасательные службы.
В социальных сетях публикуют видео, как утверждается, подрыва Антоновского моста в Херсоне, пишет RT. Официальных подтверждений нет.
Киевский городской совет решил исключить русский язык из учебных программ коммунальных учреждений дошкольного и общего среднего образования в городе, сообщает ТАСС.
«В нынешних условиях нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса [на русском языке] и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, находящихся в коммунальной собственности территориальной общины города Киева», — говорится в заявлении пресс-службы совета.
Глава постоянной комиссии Киева по вопросам образования и науки Вадим Васильчук считает, что благодаря этому снизится напряжение в обществе и усилится защита образовательного пространства Киева от «гибридных влияний России». Кроме того, по его мнению, решение позволит осуществить переход групп и классов с русского на государственный язык. Депутат заявил, что сейчас этот вопрос относится к сфере национальной безопасности.
Американская сторона считает, что все страны мира, особенно те, которые поддерживают отношения с Россией, должны прилагать больше усилий, чтобы «убедить Россию» завершить спецоперацию на Украине. Об этом сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он напомнил про желание президента США Джо Байдена «подробно обсудить украинский кризис» с лидером КНР Си Цзиньпином в ходе саммита G20.
Ночью в нескольких областях Украины зазвучали сирены воздушной тревоги — ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.
В частности, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Сегодня, 11 ноября, в в кафедральном соборе Симферополя пройдет отпевание заместителя врио главы Херсонской области Кирилла Стремоусова. Похоронят его на центральном кладбище, сообщает РИА Новости.
Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября.
После предполагаемой зимней паузы в боевых действиях на Украине ВСУ будут усилены «тысячами солдат», которые сейчас проходят подготовку в Великобритании, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников — РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Украина получила 1570 терминалов спутниковой связи Starlink от Польши, сообщил украинский министр цифровой информации Михаил Федоров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Получение терминалов особенно важно сейчас вследствие проблем с электроэнергией. Когда свет исчезает, в некоторых регионах не работают мобильные операторы и провайдеры».
По его словам, на Украине будут публичные точки Wi-Fi, где люди смогут быть на связи. Часть терминалов передадут гражданским администрациям и «Украинским железным дорогам».
Ранее Федоров рассказал, что американский предприниматель Илон Маск лично заверил его в том, что продолжит предоставлять бесплатный доступ к системе Starlink на Украине.
Президент США Джо Байден считает, что украинский конфликт закончится, если российская сторона выведет войска с Украины, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома. По его словам, без этого ситуация якобы урегулирована не будет.
Украина обратится к иностранным союзникам за помощью в финансировании спутниковой системы связи Starlink, если SpaceX потребует оплачивать ее использование. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Reuters.
По его словам, сейчас американская компания предоставляет ряд спутников за свой счет, а за оставшиеся Киев платит сам.
Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил, что его компания больше не будет предоставлять спутниковую связь Украине бесплатно. Но после он все-таки решил не принимать такие меры.
Российские минометчики Южного военного округа уничтожили группу диверсантов ВСУ на Запорожском направлении, сообщает РИА Новости и публикует видео события.
Корреспонденты агентства стали свидетелями работы минометчиков на первой линии соприкосновения. Отмечается, что командир минометного расчета указал, что они поддерживают мотострелковые подразделения. Позиции противника, как отметил военнослужащий, выявляются и уничтожаются.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уверен, что «российско-американские отношения переживают глубокий кризис». Об этом он заявил в интервью газете «Известия».
Он выразил мнение, что американские власти пытаются ослабить России и до сих пор придерживаются стратегии политического давления и экономического шантажа.
«Пока просвета в туннеле не просматривается», — подчеркнул дипломат.
По словам Антонова, США и их союзники не способствуют прекращению конфликта. Наоборот, они продолжают снабжать Киев оружием, несмотря на предостережения Москвы. Антонов также указал, что на поле боя в настоящее время много наемников, устроивших охоту за «русскими жизнями».
«Россия никогда не смирится с ситуацией, когда по периметру наших границ будут нарастать новые угрозы, а безопасность будет ослабляться», — добавил посол.