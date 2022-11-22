Польша и Прибалтика торопят Евросоюз с принятием девятого пакета антироссийских санкций

Евросоюз намерен до 5 декабря ввести ограничение цен на российскую нефть, сообщает Politico. Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС одновременно с этим принять и девятый пакет санкций. Ожидается, что новые ограничения коснутся большего количества российских чиновников, пропагандистов и бизнесменов, поддерживающих президента РФ Владимира Путина.

«Долгожданное» ограничение

Страны G7 в среду намерены объявить о своем «долгожданном» ограничении цен на нефть из России, пишет Politico. «Сегодня никто не помнит даже их имен» На события в Бахрейне более всего повлияли волнения в Египте. Даже Жемчужную площадь... 21 ноября 08:43

«Но страны ЕС, такие как Кипр, Мальта и Греция, опасаются, что это повредит их судоходной отрасли», — говорится в статье.

Дипломаты и высокопоставленные чиновники на условиях анонимности сообщили изданию о своей обеспокоенности, что из-за новых антироссийских санкций «они потеряют часть своих танкерных флотов, которые, уже отказываются от флагов ЕС в пользу флагов Китая, Турции, Индии <…> чтобы избежать ценового ограничения, установленного ЕС и США».

Авторы статьи уточнили, что новые санкции направлены на то, чтобы запретить судоходным компаниям и страховщикам транспортировать российскую нефть, если она не продается ниже согласованной предельной цены. При этом для того, чтобы это решение вступило в силу, с ним должны согласиться все 27 стран Евросоюза.

Однако источники Politico опасаются, что «в последнюю минуту» Греция, Кипр и Мальта передумают принимать антироссийские нововведения. Согласно их информации, ЕС уже пошел на уступки этим странам и «ослабил санкции в отношении других российских товаров, таких как удобрения, цемент и другие продукты, чтобы смягчить удар по их судоходной отрасли».

В статье говорится, что 27 стран Евросоюза должны подписать соглашение по ограничению стоимости до того, как 5 декабря вступит в силу эмбарго ЕС на российскую нефть. Отмечается, что государства уже «согласовали правовую основу для ограничения цен на нефть» в восьмом пакете антироссийских санкций.

«Цифры для ограничения пока нет. Европейская комиссия проинформировала страны ЕС о технических деталях ограничения цен, но не о фактической цене», — сообщили авторы материала. Глава МИД Венгрии ответил на критику его поездки в Россию со стороны посла США Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что американский посол Дэвид Прессман не имеет права... 21 ноября 16:27

Они также напомнили, что министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить в $60 предельную стоимость за баррель российской нефти.

Девятый пакет

В рамках подготовки девятого пакета антироссийских санкций Польша, Латвия, Литва и Эстония «подталкивают другие страны и Европейскую комиссию к согласованию ограничения цен на нефть и девятого пакета санкций ЕС одновременно», сообщается в статье со ссылкой на анонимные источники.

Но, согласно данным издания, союзники еще «не приступили к разработке нового пакета санкций».

«Другие дипломаты ЕС с меньшим энтузиазмом отнеслись к попытке этих воинствующих стран увязать ограничение цен на нефть с новыми санкциями, утверждая, что пакет еще не готов и увязка их только усложнит ситуацию», — говорится в материале.

Два чиновника ЕС рассказали Politico, что девятый пакет ограничений «будет сосредоточен» на черных списках, которые планируется пополнить новыми именами российских чиновников, пропагандистов, бизнесменов и других фигур, которые «поддерживают режим» президента России Владимира Путина.

По словам источников, странам ЕС на рассмотрение «предложили длинные списки имен», и «эксперты Комиссии в настоящее время прорабатывают их». Президент Кубы заявил, что страна осуждает санкции Запада против РФ Президент Кубинской Республики Мигель Диас-Канель Бермудес рассказал, что РФ всегда может рассчитывать... 22 ноября 13:00

Кроме того, депутаты Европарламента «хотят включить группу ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций», пишет Politico.

Авторы статьи напомнили, что президент Европейского Совета Шарль Мишель получил 11 ноября письмо от парламентариев ЕС, в котором они призвали его признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией за «продолжающиеся нарушения международного права на Украине» и «предыдущие участия в других конфликтах».

Проблемы с согласованием

13 ноября издание The Hill сообщило, что в Евросоюзе возникли разногласия по поводу введения санкций против поставок российского ядерного топлива и сотрудничества с компанией «Росатом». В статье говорится, что «Росатом» поставляет ядерное топливо на атомные электростанции Чехии, Словакии, Болгарии и Венгрии. А прекращение подачи топлива на эти АЭС сразу нанесет экономический ущерб этим государствам.

14 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе, что Евросоюз пока не готов обсуждать новые санкции против России.

«Не сегодня <…> Мы реагируем, продолжаем процедуру. Государства-члены выступают с предложениями, они изучаются, проводятся консультации с юридическими службами, затем мы приступаем к принятию. Можете быть уверены, что мы не остановились», — сказал он.