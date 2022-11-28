Российская нефть так подешевела, что потолок уже не нужен

Американское агентство Bloomberg со ссылкой на независимых аналитиков сообщило, что цена российской нефти Urals в портах Приморска и Новороссийска упала ниже $52 за баррель. Это меньше, чем предельная стоимость российского сырья, которую хотят установить члены Евросоюза в рамках восьмого пакета санкций. Однако агентство отмечает: из-за снижения прозрачности ценообразования в этом году независимые оценщики могут давать только приблизительные цифры.

Спотовая — биржевая — цена эталонной российской нефти Urals опустилась ниже $52 за баррель. Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на данные независимого агентства Argus Media Ltd. Издание отмечает, что сейчас баррель этой марки стоит ниже потолка цен, который предлагают установить страны Евросоюза на российские нефть и нефтепродукты.

Цена на нефть начала снижаться в пятницу. К вечеру 28 ноября она достигла $51,96 за баррель. Речь идет как минимум о ценах на двух нефтяных хабах — в балтийском порту Приморск и черноморском Новороссийске.

Argus Media Ltd. — независимое ценовое агентство, чьи оценки стоимости Urals являются базовыми. Именно на них опирается российское министерство финансов при расчете экспортных пошлин. При этом цена в $51,96 включает только стоимость самого сырья и его доставки на борт танкера. В нее не входят расходы на фрахт, страхование судна и перевозку груза — их покупатель (трейдер) оплачивает отдельно.

Как отмечает Bloomberg, ценовые оценки Argus и других независимых агентств сейчас являются приблизительными из-за снижения прозрачности ценообразования российской нефти в 2022 году. В частности, хуже отслеживаются цены на долгосрочные контракты. СМИ сообщали, что Россия сейчас предлагает импортерам из Китая и Индии высокий дисконт на Urals. Argus и другое ценовое агентство Platts уточняли, что скидки доходят до $30 за баррель. Однако аналитики Goldman Sachs 23 ноября усомнились в столь большом снижении цены для индийских и китайских покупателей — они считают, что реальный дисконт в октябре не превышал $10 за баррель.

Страны Евросоюза накануне не смогли договориться о точных параметрах предельной цены на российскую нефть, сообщала Financial Times. Большинство членов ЕС настаивают на диапазоне $65-75 за баррель. Польша требует более низкого потока цен — $30, — обосновывая свою позицию тем, что вводимый сейчас максимум будет выше или приближен к текущей рыночной цене. По данным Politico, страны Балтии видят планку не выше $60 за баррель. «Ливан теперь самостоятельным государством не является» Ливан находился на периферии Арабской весны. По сравнению с соседями, на первый взгляд... 28 ноября 12:09

При этом некоторые европейские страны, наоборот, поддерживают максимально высокий потолок цен на российскую нефть. Среди них, по данным западных СМИ, Греция, которой принадлежит больше всех нефтеналивных танкеров в мире. Еще одним противником низких предельных цен выступает Мальта.

По данным Politico и Bloomberg, обсуждение ценовой планки на российскую нефть среди стран ЕС может возобновиться на этой неделе. Согласно законодательству Евросоюза, за решение должны проголосовать все его 27 членов. Параллельно потолок цен обсуждается и в рамках G7. The Wall Street Journal писала, что США в этом процессе поддерживают достаточно высокую ценовую планку, чтобы Россия могла продолжать экспорт сырья и не вызвала дефицита на рынке и скачкообразного роста цен.

Само же ограничение на Urals должно вступить в силу уже с 5 декабря, а на российские нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года. Это предусмотрено восьмым пакетом антироссийских санкций. В Кремле 24 ноября назвали малообъяснимыми цифры, которые ЕС обсуждает в качестве потолка цен.

«Это все подлежит глубокому анализу. Действительно, такие в нюансах очень непонятные обсуждения идут у европейцев по этому потолку. Там малообъяснимые цифры называются. Такое ощущение, что пытаются принять решение ради решения», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин еще в сентябре заявил, что Россия не станет поставлять нефть и другие энергоресурсы странам, которые поддержат потолок цен на них.

«Есть контрактные обязательства. Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам. В данном случае — экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять», — говорил глава государства.

В ноябре о сохранении такой позиции заявлял вице-премьер Александр Новак, курирующий энергетическую отрасль страны. По его словам, Москва намерена оставаться надежным поставщиком, но строго в рамках ранее заключенных контрактов и законов рынка. И если какие-то отдельные страны введут потолок цен, то Россия либо переориентирует свои поставки на других покупателей, либо сократит нефтедобычу.