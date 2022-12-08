«Ничего не меняет в работе компании». HeadHunter обязали передавать ФСБ данные пользователей

Рекрутинговый сайт HeadHunter внесли в реестр организаторов распространения информации. Теперь администрация ресурса должна собирать, хранить и предоставлять любые данные и переписку пользователей по требованию ФСБ и других правоохранительных органов. В HeadHunter «Газете.Ru» заявили, что внесение в реестр носит «технический характер» и ничего не изменит в работе сервиса.

Крупнейший в России сайт по поиску работы и сотрудников HeadHunter добавлен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). По данным проекта «Роскомсвобода», ООО «Хэдхантер» внесли в этот перечень 5 декабря. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

Включенные в реестр ОРИ компании, согласно закону, обязаны собирать, хранить и предоставлять в Федеральную службу безопасности РФ всю информацию о действиях и взаимодействиях пользователей в течение года. Кроме того, в течение полугода должна храниться переписка интернет-пользователей.

Участники реестра ОРИ обязаны предоставить любые из этих сведений по запросу правоохранительных органов при осуществлении ими оперативно-разыскной деятельности. Также они обязаны предоставлять ФСБ информацию для декодирования электронных сообщений, если используют дополнительное кодирование.

За отказ добровольно войти в реестр ОРИ (ч.1 ст. 13.31) предусмотрены штрафы в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей (для юрлиц). За отказ предоставлять ФСБ информацию или ключи от декодирования — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Сайт HeadHunter работает в России, Белоруссии и Казахстане. Согласно обнародованным компанией данным, число уникальных пользователей ресурса в месяц составляет около 18 млн. В базе HeadHunter содержится более 61 млн резюме потенциальных сотрудников, опубликованы вакансии 1824 тыс. компаний.

На сайте в рамках отклика на вакансию также есть мессенджер, в котором могут общаться работник и представители работодателя.

«Технический характер»

Представители HeadHunter в беседе с «Газетой.Ru» заявили, что попадание в реестр ОРИ ничего не изменит в процессе работы ресурса.

«Внесение hh.ru в данный реестр носит технический характер и ничего не меняет в работе компании. Все пользовательские данные, как и прежде, собираются, хранятся и обрабатываются в строгом соответствии с законодательством. Регламентируется порядок и процессы обработки запросов со стороны регулирующих и надзорных органов о предоставлении определенных данных», — заявили в HeadHunter.

«Как и в сервисах других крупных ИТ-компаний, интерфейс hh.ru имеет встроенную коммуникационную платформу для общения (мессенджер), которая является дополнительным объектом регулирования», — добавили представители рекрутингового ресурса.

Почти 350 фигурантов

Поправки к закону об информации были приняты 1 августа 2014 года. К настоящему моменту в реестр перечислены 348 позиций. В числе участников — сервисы «Яндекса», ВКонтакте, Mail.Ru, LiveJournal, Vimeo.com, Bla Bla Car (blablacar.ru), 2gis.ru и другие. «Ъ»: Минцифры предложило новые правила сбора данных пользователей для ФСБ В Министерстве цифрового развития, связей и массовых коммуникаций предложили внедрить новые правила сбора... 10 июня 12:40

Помимо различных сервисов, в реестр ОРИ попали и некоторые СМИ. В последнее время список стал активно пополняться за счет СМИ из регионов (fontanka.ru, doctorpiter.ru, ulpressa.ru, altapress.ru, sutynews.ru, tvernews.ru и прочие).

В середине января сообщалось, что в список попали еще ряд сервисов «Яндекса» — Яндекс.Такси, Яндекс.Еда, Яндекс.Лавка и Яндекс.Микромобильность.

Ранее Роскомнадзор заблокировал почтовый сервис Scryptmail.com за непредоставление его владельцем необходимых данных для внесения сервиса в реестр ОРИ. Таганский суд Москвы удовлетворил иск ведомства. По информации источников РБК, интерес ФСБ к Scryptmail.com мог быть вызван ложными сообщениями о минировании, приходящими с почтовых адресов с этим доменным именем.