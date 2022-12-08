Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
«В Бразилии он просто толстяк»: Кака о легендарном Роналдо 00:13
Самолет с Виктором Бутом приземлился в аэропорту... 00:10
Посол Антонов: Бут подвергался мощнейшему физическому и... 00:09
Власти Лос-Анджелеса выдали девочке лицензию... 08.12.2022, 23:58
Онколог назвал осиплость голоса наиболее характерным... 08.12.2022, 23:51
Американский журналист обвинил баскетболистку Грайнер... 08.12.2022, 23:47
Трамп назвал позором для США обмен Бута на Грайнер 08.12.2022, 23:45
Эксперт из США: после спецоперации поставленное Киеву... 08.12.2022, 23:43
Кличко: в Киеве приняли «бюджет выживания» на 2023... 08.12.2022, 23:40
«Вечерние новости»: более 200 спецназовцев... 08.12.2022, 23:31
Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Бизнес

«Ничего не меняет в работе компании». HeadHunter обязали передавать ФСБ данные пользователей

Сервис HeadHunter внесли в реестр, обязывающий передавать данные пользователей силовикам

,
close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости
Рекрутинговый сайт HeadHunter внесли в реестр организаторов распространения информации. Теперь администрация ресурса должна собирать, хранить и предоставлять любые данные и переписку пользователей по требованию ФСБ и других правоохранительных органов. В HeadHunter «Газете.Ru» заявили, что внесение в реестр носит «технический характер» и ничего не изменит в работе сервиса.

Крупнейший в России сайт по поиску работы и сотрудников HeadHunter добавлен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). По данным проекта «Роскомсвобода», ООО «Хэдхантер» внесли в этот перечень 5 декабря.

Включенные в реестр ОРИ компании, согласно закону, обязаны собирать, хранить и предоставлять в Федеральную службу безопасности РФ всю информацию о действиях и взаимодействиях пользователей в течение года. Кроме того, в течение полугода должна храниться переписка интернет-пользователей.

Участники реестра ОРИ обязаны предоставить любые из этих сведений по запросу правоохранительных органов при осуществлении ими оперативно-разыскной деятельности. Также они обязаны предоставлять ФСБ информацию для декодирования электронных сообщений, если используют дополнительное кодирование.

За отказ добровольно войти в реестр ОРИ (ч.1 ст. 13.31) предусмотрены штрафы в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей (для юрлиц). За отказ предоставлять ФСБ информацию или ключи от декодирования — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Сайт HeadHunter работает в России, Белоруссии и Казахстане. Согласно обнародованным компанией данным, число уникальных пользователей ресурса в месяц составляет около 18 млн. В базе HeadHunter содержится более 61 млн резюме потенциальных сотрудников, опубликованы вакансии 1824 тыс. компаний.

На сайте в рамках отклика на вакансию также есть мессенджер, в котором могут общаться работник и представители работодателя.

«Технический характер»

Представители HeadHunter в беседе с «Газетой.Ru» заявили, что попадание в реестр ОРИ ничего не изменит в процессе работы ресурса.

«Внесение hh.ru в данный реестр носит технический характер и ничего не меняет в работе компании. Все пользовательские данные, как и прежде, собираются, хранятся и обрабатываются в строгом соответствии с законодательством. Регламентируется порядок и процессы обработки запросов со стороны регулирующих и надзорных органов о предоставлении определенных данных», — заявили в HeadHunter.

«Как и в сервисах других крупных ИТ-компаний, интерфейс hh.ru имеет встроенную коммуникационную платформу для общения (мессенджер), которая является дополнительным объектом регулирования», — добавили представители рекрутингового ресурса.

Почти 350 фигурантов

Поправки к закону об информации были приняты 1 августа 2014 года. К настоящему моменту в реестр перечислены 348 позиций. В числе участников — сервисы «Яндекса», ВКонтакте, Mail.Ru, LiveJournal, Vimeo.com, Bla Bla Car (blablacar.ru), 2gis.ru и другие.

Помимо различных сервисов, в реестр ОРИ попали и некоторые СМИ. В последнее время список стал активно пополняться за счет СМИ из регионов (fontanka.ru, doctorpiter.ru, ulpressa.ru, altapress.ru, sutynews.ru, tvernews.ru и прочие).

В середине января сообщалось, что в список попали еще ряд сервисов «Яндекса» — Яндекс.Такси, Яндекс.Еда, Яндекс.Лавка и Яндекс.Микромобильность.

Ранее Роскомнадзор заблокировал почтовый сервис Scryptmail.com за непредоставление его владельцем необходимых данных для внесения сервиса в реестр ОРИ. Таганский суд Москвы удовлетворил иск ведомства. По информации источников РБК, интерес ФСБ к Scryptmail.com мог быть вызван ложными сообщениями о минировании, приходящими с почтовых адресов с этим доменным именем.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+