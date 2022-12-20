Помощь с долгами и газом. О чем Лукашенко договорился с Путиным

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал о договоренностях, достигнутых на вчерашних переговорах первых лиц РФ и РБ в Минске. По его словам, белорусским властям удалось «найти понимание» у Москвы по вопросу реструктуризации долгов перед российскими финансовыми институтами: РФ окажет кредитную поддержку. Кроме того, на встрече была зафиксирована цена на газ на следующие три года.

19 декабря президент России Владимир Путин прилетел в Минск, чтобы встретиться с белорусским коллегой Александром Лукашенко. На следующий день премьер-министр Роман Головченко заявил, что у российской и белорусской сторон «не осталось ни одной сферы, по которой не были найдены решения или были несближаемые позиции». Военная операция РФ на Украине. День 300-й Курсы доллара и евро на Мосбирже превысили 69 и 74 рубля соответственно. Житель города Шебекина... 20 декабря 14:38

«У меня нет ощущения, что президенты о чем-то не договорились или правительства не знают, как реализовывать ту или иную договоренность. И это кардинально отличает вчерашнюю встречу от проходящих три или пять лет назад», — отметил премьер (цитата по «СБ. Беларусь сегодня»).

В частности, в ходе переговоров Россия пообещала оказать кредитную поддержку в реструктуризации долга Белоруссии перед российскими финансовыми институтами.

«Есть экономические нюансы. В частности, Российская Федерация оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Беларуси перед российскими финансовыми институтами. Эту тему мы тоже поднимали. Она нашла полное понимание у российских коллег», — сказал политик.

Как подчеркнул Головченко, в существующих условиях «есть возможность поддержать белорусскую экономику». «Надо досчитать окончательно сумму», — добавил он.

По данным Всемирного банка, долг Минска перед Москвой уже достиг $8,5 млрд. Белоруссия — крупнейший должник РФ. В октябре стало известно, что Россия выделит на программы импортозамещения в Белоруссии еще $1,5 млрд.

Цена на газ

Также Москва и Минск договорились зафиксировать цену на природный газ для Белоруссии на следующие три года. По словам Головченко, цена является «комфортной». Соответствующие коммерческие соглашения будут подписаны уже в ближайшее время.

«Хочу успокоить, что для жителей Беларуси, для промышленности все будет стабильно и комфортно. Считаю, что надо уходить от выпячивания этого вопроса. Это рабочий вопрос. Коммерческая цена, которая сформирована и о которой вчера договорились президенты, она базируется на белорусском предложении», — подчеркнул премьер-министр.

Фиксацию цены Головченко объяснил необходимостью «определенной стабильности» и желанием «в своих макроэкономических расчетах исходить из конкретной цифры».

«Цена не является краеугольным камнем», — заключил он.

После переговоров Лукашенко заявил, что удовлетворен решением по вопросу о формировании цены на газ. «Она выгодная для нас. Россия очень много помогает в этом плане», — подчеркнул белорусский президент.

Импортозамещение

Белорусский премьер также коснулся темы импортозамещения, отметив, что белорусам удалось в значительной степени «в основном за счет российского рынка» переориентировать свои экспортные поставки с рынков недружественных стран.

«Уже по итогам 10 месяцев наш экспорт в Россию составляет более $18 млрд. Это больше, чем было когда-либо за целый год», — отчитался Головченко.

По его словам, перечень импортозамещающих проектов с Россией открытый и «какого-то порога нет», но пока лимит не превышает 20 проектов. «То, что мы можем сейчас потянуть. Все завязано на технических и технологических возможностях. Поэтому нам важно освоить выделенные 105 млрд российских рублей», — сказал премьер.

Он уточнил, что большинство проектов нацелены на создание продукции, которая будет востребована в первую очередь в России и Белоруссии. «Мы повели себя по-партнерски и корректно, когда российские машиностроительные предприятия столкнулись с проблемой санкций и ограничением поставок импортных комплектующих. Это затронуло многие предприятия», — добавил политик.