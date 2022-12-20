Около 100 тыс. айтишников находятся за пределами РФ. Минцифры предлагает не закрывать им удаленку

Министр цифрового развития Максут Шадаев предупредил, что запрет удаленной работы для уехавших за границу айтишников может снизить темпы развития российских сервисов, а потому говорить об этом преждевременно. По его словам, сейчас около 100 тыс. российских айтишников находятся в других странах. При этом некоторые из уехавших уже вернулись.

Министр цифрового развития Максут Шадаев назвал преждевременным вопрос о запрете удаленной работы для уехавших за рубеж IТ-специалистов. Ранее о разработке соответствующего законопроекта сообщил сенатор Андрей Клишас. Военная операция РФ на Украине. День 300-й Президент Украины Владимир Зеленский посетил Артемовск (Бахмут) и наградил украинских военных. Город находится... 20 декабря 18:14

«Сейчас преждевременно ставить вопрос о полном запрете на работу уехавших IТ-специалистов», — сказал Шадаев в ходе правительственного часа в Госдуме (цитата по ТАСС).

Подобные запреты могут значительно снизить темпы развития российских продуктов и сервисов, пояснил глава ведомства.

До 10% уехали

Шадаев рассказал, что с конца сентября Россию покинули до 10% сотрудников IT-компаний. К настоящему моменту за границей находятся около 100 тыс. российских айтишников, 80% из них по-прежнему работают на компании РФ, уточнил он.

«До 10% сотрудников IT-компаний уехало из страны и не вернулось. Многие вернулись. Но, если в сумме брать, порядка 100 тыс. IT-специалистов находятся за пределами страны», — отметил он.

По оценкам Российской ассоциации электронных коммуникаций, за период с конца февраля до конца марта из России уехали около 50–70 тыс. сотрудников IT-сектора.

Потеря статуса налогового резидента

Как отмечает Forbes, для самих работников одной из основных проблем удаленки становится потеря статуса налогового резидента России. Если гражданин РФ находится в стране менее 183 дней в течение года, он перестает быть ее налоговым резидентом, что автоматически влечет увеличение НДФЛ с 13% до 30%. Минцифры хочет штрафовать компании на 3% от оборота за сливы данных россиян Минцифры предложило штрафовать компании за утечки персональных данных граждан на 3% от годового... 14 декабря 15:17

Минфин в ноябре предлагал решить эту проблему и зафиксировать ставку в 13% для всех россиян вне зависимости от того, где они проживают. Пока эта инициатива не была реализована. Чтобы компенсировать снижение дохода, многие компании стали поднимать релоцированным сотрудникам зарплаты на размер налога.

Некоторые компании, например, «Лаборатория Касперского», изначально не разрешали своим сотрудникам работать за границей. Другие стали просить работников возвращаться в Россию по истечении определенного периода. Так, в начале декабря «Яндекс» призвал своих сотрудников вернуться в офисы, правда, оставив им возможность выбрать и какой-то их международных хабов.

Законопроект об удаленке

Ранее глава комитета Совфеда по законодательству Андрей Клишас рассказал о разработке законопроекта об ограничении удаленной работы из-за границы для россиян. Документ должен быть внесен на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.

По словам сенатора, цель законопроекта — сделать пребывание за границей «менее комфортным» для россиян, уехавших после начала частичной мобилизации. «Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за границей], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — уверен Клишас.

Минцифры России введение законодательного запрета на удаленную работу не поддержало, подчеркнув, что это приведет к снижению конкурентоспособности России и может повлечь снижение темпов развития цифровых платформ и решений.

«Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей», — подчеркнули в ведомстве.

Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул, что законопроект нужно рассматривать «очень осторожно, чтобы не наломать дров». «И обязательно нужно все это рассматривать на трехсторонней комиссии с участием представителей работодателей, профсоюзов и правительства», — уточнил он.

При этом Нилов назвал поправки об удаленной работе, внесенные в Трудовой кодекс в период пандемии коронавируса, «неким достижением».