Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

Мошенники придумали новую схему обмана по телефону

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал о новой схеме мошенников обмана россиян по телефону, передает РИА «Новости».

Теперь они звонят с незнакомых номеров и сбрасывают трубку, чтобы обойти системы идентификации и заставить потенциальную «жертву» самостоятельно связаться с ними, сообщил Голованов. Если человек перезванивает, злоумышленники переходят к традиционным приемам: представляются сотрудниками банка, пытаются узнать конфиденциальные данные или убедить перевести деньги на счета мошенников.

По данным Kaspersky Who Calls, в России в 2020 году среди всех входящих с неизвестных номеров доля спама составила 63%, а доля звонков с подозрением на мошенничество — 5,9%.

При этом злоумышленники активно пользовались технологией подмены номера, отметил эксперт, уточнив, что чаще всего мошенники указывали телефоны финансовых организаций, госучреждений или юридических лиц.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Специалист пояснил, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника

Москвичей предупредили о появлении лжекоммунальщиков в праздники

Специалист рассказал, кому нужно бояться утечки личных данных

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.