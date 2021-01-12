В Британии «Северный поток — 2» назвали опасным и призвали ввести санкции

Британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински счел газопровод «Северный поток — 2» чрезвычайно опасным и попросил правительство Соединенного Королевства ввести против проекта санкции, передает РИА «Новости».

Он указал, что Великобританию больше не сдерживает членство в Евросоюзе. По его словам, Лондон «должен следовать за нашими американскими друзьями и вводить санкции против любой компании», которая задействована в строительстве «Северного потока — 2».

Кочински заявил, что газопровод особенно опасен для стран-участниц объединения «Инициатива трех морей» (12 стран ЕС, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям. — прим. «Газеты.Ru»). По мнению парламентария, опасность «Северного потока — 2», в частности, заключается в том, что газопровод ведет в Россию «в обход всех газовых и нефтяных сетей», а также проходит через территории стран-участников НАТО, при этом якобы ставя их под давление российской стороны и делая уязвимыми перед «дополнительным энергетическим шантажом» со стороны Москвы.

Кочински считает, что после Brexit премьер-министру Великобритании Борису Джонсону необходимо «проявить такую же смелость», как США, и ввести санкции в отношении любой компании, принимающей участие в «рискованном» проекте.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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