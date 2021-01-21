Путин предложил кабмину обсудить цены на продукты

Президент России Владимир Путин предложил правительству страны в ходе совещания по экономическим вопросам в четверг, 21 января, обсудить тему стабилизации цен на продукты по итогам января. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства напомнил, что инфляция по итогам 2020 года немного ускорилась, превысив целевой ориентир Банка России, и составила 4,9%. При этом он обратил внимание на то, что в среднем цены на продукты выросли на 6,7%.

Президент отметил, что ранее было решено отслеживать ситуацию с ценами на продукты и держать ее под контролем.

«Предлагаю в скором времени вернуться к этой теме и подробно рассмотреть ее с учетом итогов января», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз России рекомендовал регионам провести переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель с производителями.