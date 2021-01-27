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Самолеты Boeing 737 MAX в аэропорту в Сиэтле, 1 июля 2019 года Самолеты Boeing 737 MAX в аэропорту в Сиэтле, 1 июля 2019 года

Великобритания разрешила использование Boing 737 Max

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Великобритания одобрила возобновление использования самолетов Boeing 737 Max, которое было запрещено после двух авиакатастроф. Об этом сообщает Управление гражданской авиации страны (CAA).

«CAA <...> позволит британским авиакомпаниям выполнять пассажирские рейсы на самолетах Boeing 737 Max при условии строгого надзора <...> Изменения вступают в силу сегодня», – указано в сообщении.

Кроме того, разрешаются полеты на данных самолетах в воздушном пространстве Соединенного королевства.

До этого аналогичные решения приняли Федеральное авиационное управление (ФАУ) США, а также регуляторы Канады и Европейского союза. Американское министерство юстиции сообщило, что компания Boeing согласилась выплатить $2,5 млрд для урегулирования дела о сговоре вокруг самолетов 737 Max.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена в ряде стран после двух катастроф. Первая катастрофа произошла 29 октября 2018 года в Индонезии. В ней погибли 189 человек. Вторая авиакатастрофа случилась 10 марта 2019 года. Тогда в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате погибли 157 человек.

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