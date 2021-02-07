Украинцам пообещали африканские зарплаты вместо европейских

Уровень зарплат на Украине в ближайшие 10 лет не приблизится к европейскому, считает экономист Юрий Гаврилечко. Такое мнение он выразил в своей статье для издания «Главред».

С существующей структурой производства Украина может обеспечить работой и деньгами не более 5-7 млн человек, уверен эксперт.

По его словам, отсутствие позитивного экономического результата объясняется отсутствием адекватной социально-экономической политики и «вообще какой-либо политики по развитию государства».

«Единственное, что нас ждет, – падение до уровня беднейших африканских стран, на котором мы рискуем остаться на неизвестное время», – подчеркнул Гаврилечко.

Ранее в украинской Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку предсказали сокращение пенсий в стране в 1,5 раза.