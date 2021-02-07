Названы способы избежать переплаты при оформлении микрозайма

При оформлении займа в микрофинансовой организации необходимо проверить, есть ли она в реестре Центробанка, а также внимательно изучить все условия договора, заявил директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Важно обратит внимание на пункты договора об ответственности сторон, в которых указывается информация о штрафных санкциях и скрытых комиссиях, отметил эксперт. Он также напомнил, что стоимость займа повышают различные дополнительные услуги.

Бородулин призвал прибегать к услугам микрофинасовых организаций осознано.

Ранее сообщалось, что почти каждый третий клиент, обратившийся в микрофинансовые организации, впервые воспользовался услугами микрозаймов во время пандемии коронавирусной инфекции.