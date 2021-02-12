Топилина на посту главы Пенсионного фонда сменил Кигим

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин был освобожден от занимаемой им должности. Руководителем ПФР назначен Андрей Кигим, который ранее стоял во главе Фонда социального страхования (ФСС). Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства.

Ранее Кигим почти восемь лет был руководителем ФСС России.

В кабмине уточнили, что о назначении нового главы ФСС будет сообщено дополнительно.

Об уходе Топилина в отставку накануне написала газета «Коммерсантъ». Один из источников издания сообщил, что его отставка связана с объединением социальных внебюджетных фондов. Другой собеседник заявил, что Топилин не вписался в команду нынешнего правительства.