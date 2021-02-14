Риелтор рассказала как определять ложные объявления о сдаче квартиры

Замдиректора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова рассказала, как определять ложные объявления о сдаче квартир. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Она отметила, что мошенники часто ставят стоимость сдачи в объявлениях на 5 — 10% ниже обычной рыночной стоимости, а также добавляют, что квартира сдается «от собственника».

Поскольку выгодные объявления пользуются большой популярностью, то кандидату на аренду предлагают «забронировать» лот и внести определенную сумму.

«Важно помнить – никаких предоплат! Деньги можно отдавать только после подписания договора найма – как посреднику сделки, так и арендодателю», — подчеркнула Полякова.

Кроме того, она рассказала о случаях, когда на телефон человека поступает звонок от «известного агентства недвижимости», через который предлагают также через предоплату провести осмотр жилья.

Ранее риелторы рассказали, что спрос на аренду жилья в Москве упал на 15%.