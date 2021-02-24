Минэнерго ответило на сообщения о возможном росте тарифов

Стоимость электроэнергии в России в 2021 году вырастет не больше, чем на 5%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РФ.

В министерстве отметили, что тарифы изменятся в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития России, который ежегодно разрабатывается Минэкономразвития и одобряется правительством РФ.

«В соответствии с прогнозом, рост цены (тарифа) на э/э для населения в 2021 году в среднем не превысит 5%», — добавили в пресс-службе министерства.

Ранее СМИ сообщили, что в 2021 году тепловая и электроэнергия могут подорожать из-за увеличения утилизационного сбора на технику для добычи угля.