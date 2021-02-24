Bank of America предсказал возвращение цен на нефть к $100 за баррель

Аналитики Bank of America спрогнозировали возврат нефтяных котировок к показателям $100 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно представленным данным, такие изменения на нефтяном рынке могут произойти в течение нескольких лет.

При этом, по мнению аналитиков, рост стоимости может спровоцировать введение программ стимулирования экономики в странах, а также улучшение фундаментальных показателей.

Кроме того, прогнозы по ценам на североморскую нефтяную смесь Brent в 2021 году также были повышены специалистами Bank of America. По их мнению, стоимость Brent составит $60 за баррель, а во втором полугодии — $70 за баррель. Эксперты добавили, что это будет связано с приостановкой нефтедобычи в Техасе и последующим сокращением поставок на международный рынок.

Ранее стало известно, что цена нефти Brent превысила $67 за баррель впервые с января 2020 года.