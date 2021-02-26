Немецкий политолог указал на ошибку Киева в вопросе «Северного потока – 2»

Немецкий политолог Александр Рар рассказал о «громадной ошибке» украинских властей из-за газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил в эфире «России 1».

По его словам, Украине «должно быть стыдно» за попытки спровоцировать конфликты с российской стороной для остановки строительства газопровода «на последних метрах».

»Европейский союз привлекает Украину в свое энергетическое пространство. А Украина же понимает, что (президент США Джо. — «Газеты.Ru») Байден хочет договориться с Европой — американцы перестают вмешиваться напрямую, нагло, как это было при (экс-президент США Дональд. — «Газеты.Ru») Трампе, в энергетическую безопасность Европы», — сказал Рар.

Политолог отметил, что США больше не поддерживают ситуацию с прекращением реализации «Северного потока — 2», чего не видит Киев и ведет себя «близоруко».

Он подчеркнул, что ЕС хочет видеть Украину в качестве надежного партнера при транзите газа из России, а также ждет от Киева выстраивания конструктивного диалога с Москвой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» «ловушкой» для Европы.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.